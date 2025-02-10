1 funt 1954 (RPA, Elżbieta II)

Ile kosztuje złota moneta 1 funt 1954 z okresu Elżbiety II? Według najnowszych danych na dzień 30 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 funt 1954 Elżbiety II wynosi 500 USD dla emisji obiegowej oraz 740 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 828,04 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 funt 1954? Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1 funt 1954 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.