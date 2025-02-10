flag
1 funt 1954 (RPA, Elżbieta II)

Awers monety - 1 funt 1954 - cena złotej monety - RPA, Elżbieta IIRewers monety - 1 funt 1954 - cena złotej monety - RPA, Elżbieta II

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Nakład PROOF1,225

Opis

  • KrajRPA
  • OkresElżbieta II
  • Nominał1 funt
  • Rok1954
  • WładcaElżbieta II (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPretoria
  • CelInwestycyjne
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:500 USD
Średnia cena (PROOF):740 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 funt 1954 - cena złotej monety - RPA, Elżbieta II
Ceny na aukcjach (13)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1 funt 1954 . Jest to złota moneta z okresu Elżbiety II. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 21193 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 2040 USD. Licytacja odbyła się 10 lutego 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
RPA 1 funt 1954 na aukcji London Coins - 1 czerwca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data1 czerwca 2025
StanPROOF
Cena
942 $
Cena w walucie aukcji 700 GBP
RPA 1 funt 1954 na aukcji Heritage - 10 lutego 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 lutego 2025
StanPF66 NGC
Cena
2040 $
Cena w walucie aukcji 2040 USD
RPA 1 funt 1954 na aukcji Heritage - 19 listopada 2023
SprzedawcaHeritage
Data19 listopada 2023
StanPF66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 funt 1954 na aukcji SINCONA - 27 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data27 października 2022
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 funt 1954 na aukcji Heritage - 24 marca 2022
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2022
StanPF64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 funt 1954 na aukcji Künker - 24 marca 2022
SprzedawcaKünker
Data24 marca 2022
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 funt 1954 na aukcji St James’s - 24 lutego 2022
SprzedawcaSt James’s
Data24 lutego 2022
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 funt 1954 na aukcji Heritage - 4 lipca 2019
SprzedawcaHeritage
Data4 lipca 2019
StanPF64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 funt 1954 na aukcji Grün - 14 maja 2019
SprzedawcaGrün
Data14 maja 2019
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 funt 1954 na aukcji Baldwin's of St. James's - 20 maja 2015
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data20 maja 2015
StanPF66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 funt 1954 na aukcji Heritage - 14 kwietnia 2015
SprzedawcaHeritage
Data14 kwietnia 2015
StanPF64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 funt 1954 na aukcji Heritage - 10 września 2014
SprzedawcaHeritage
Data10 września 2014
StanPF65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 funt 1954 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2014
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2014
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 funt 1954 z okresu Elżbiety II?

Według najnowszych danych na dzień 30 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 funt 1954 Elżbiety II wynosi 500 USD dla emisji obiegowej oraz 740 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 828,04 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 funt 1954?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1 funt 1954 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 funt z datą 1954?

Aby sprzedać 1 funt 1954, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
