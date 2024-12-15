flag
1 funt 1960 (RPA, Elżbieta II)

Awers monety - 1 funt 1960 - cena złotej monety - RPA, Elżbieta IIRewers monety - 1 funt 1960 - cena złotej monety - RPA, Elżbieta II

Zdjęcie: Heritage Auctions

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Nakład UNC3,111
  • Nakład PROOF1,950

Opis

  • KrajRPA
  • OkresElżbieta II
  • Nominał1 funt
  • Rok1960
  • WładcaElżbieta II (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPretoria
  • CelInwestycyjne
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:440 USD
Średnia cena (PROOF):530 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 funt 1960 - cena złotej monety - RPA, Elżbieta II
Ceny na aukcjach (16)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1 funt 1960 . Jest to złota moneta z okresu Elżbiety II. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 22269 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 960 USD. Licytacja odbyła się 15 grudnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
RPA 1 funt 1960 na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 21 marca 2025
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data21 marca 2025
StanUNC
Cena
630 $
Cena w walucie aukcji 1000 AUD
RPA 1 funt 1960 na aukcji Coin Cabinet - 29 stycznia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 stycznia 2025
StanPF66 NGC
Cena
747 $
Cena w walucie aukcji 600 GBP
RPA 1 funt 1960 na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanPF67 NGC
Cena
******

RPA 1 funt 1960 na aukcji St James’s - 19 października 2023
RPA 1 funt 1960 na aukcji St James’s - 19 października 2023
SprzedawcaSt James’s
Data19 października 2023
StanPF66 NGC
Cena
******

RPA 1 funt 1960 na aukcji Heritage - 24 marca 2022
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2022
StanPF66 PCGS
Cena
******

RPA 1 funt 1960 na aukcji St James’s - 24 lutego 2022
SprzedawcaSt James’s
Data24 lutego 2022
StanPROOF
Cena
******

RPA 1 funt 1960 na aukcji Stack's - 24 lutego 2022
RPA 1 funt 1960 na aukcji Stack's - 24 lutego 2022
SprzedawcaStack's
Data24 lutego 2022
StanPF66 NGC
Cena
******

RPA 1 funt 1960 na aukcji Stephen Album - 23 stycznia 2022
SprzedawcaStephen Album
Data23 stycznia 2022
StanUNC
Cena
******

RPA 1 funt 1960 na aukcji Rhenumis - 28 maja 2021
SprzedawcaRhenumis
Data28 maja 2021
StanAU
Cena
******

RPA 1 funt 1960 na aukcji Schulman - 20 października 2020
SprzedawcaSchulman
Data20 października 2020
StanBrak oceny
Cena
******

RPA 1 funt 1960 na aukcji Heritage - 27 grudnia 2018
RPA 1 funt 1960 na aukcji Heritage - 27 grudnia 2018
SprzedawcaHeritage
Data27 grudnia 2018
StanPF63 NGC
Cena
******

RPA 1 funt 1960 na aukcji Auction World - 15 lipca 2018
SprzedawcaAuction World
Data15 lipca 2018
StanPF66 PCGS
Cena
******

RPA 1 funt 1960 na aukcji Baldwin's of St. James's - 9 lutego 2016
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data9 lutego 2016
StanPROOF
Cena
******

RPA 1 funt 1960 na aukcji Teutoburger - 10 września 2015
SprzedawcaTeutoburger
Data10 września 2015
StanUNC
Cena
******

RPA 1 funt 1960 na aukcji Teutoburger - 27 lutego 2015
SprzedawcaTeutoburger
Data27 lutego 2015
StanUNC
Cena
******

RPA 1 funt 1960 na aukcji Heritage - 25 października 2012
RPA 1 funt 1960 na aukcji Heritage - 25 października 2012
SprzedawcaHeritage
Data25 października 2012
StanUNC
Cena
******


Ile kosztuje złota moneta 1 funt 1960 z okresu Elżbiety II?

Według najnowszych danych na dzień 30 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 funt 1960 Elżbiety II wynosi 440 USD dla emisji obiegowej oraz 530 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 828,04 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 funt 1960?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1 funt 1960 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 funt z datą 1960?

Aby sprzedać 1 funt 1960, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

