1 funt 1953 (RPA, Elżbieta II)

Awers monety - 1 funt 1953 - cena złotej monety - RPA, Elżbieta IIRewers monety - 1 funt 1953 - cena złotej monety - RPA, Elżbieta II

Zdjęcie: Soler y Llach S.L.

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Nakład PROOF4,000

Opis

  • KrajRPA
  • OkresElżbieta II
  • Nominał1 funt
  • Rok1953
  • WładcaElżbieta II (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPretoria
  • CelInwestycyjne
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:460 USD
Średnia cena (PROOF):580 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 funt 1953 - cena złotej monety - RPA, Elżbieta II
Ceny na aukcjach (32)

Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1 funt 1953 . Jest to złota moneta z okresu Elżbiety II. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 3771 z aukcji Auction World której łączna cena osiągnęła 260 000 JPY. Licytacja odbyła się 15 kwietnia 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
RPA 1 funt 1953 na aukcji Soler y Llach - 10 maja 2024
SprzedawcaSoler y Llach
Data10 maja 2024
StanPROOF
Cena
485 $
Cena w walucie aukcji 450 EUR
RPA 1 funt 1953 na aukcji Auction World - 16 kwietnia 2023
SprzedawcaAuction World
Data16 kwietnia 2023
StanPF68 NGC
Cena
******
******
RPA 1 funt 1953 na aukcji Auction World - 16 kwietnia 2023
SprzedawcaAuction World
Data16 kwietnia 2023
StanPF65 CAMEO NGC
Cena
598 $
Cena w walucie aukcji 80000 JPY
RPA 1 funt 1953 na aukcji Heritage - 16 lutego 2023
SprzedawcaHeritage
Data16 lutego 2023
StanPF65 PCGS
Cena
******
******
RPA 1 funt 1953 na aukcji Nomisma Aste - 23 października 2022
SprzedawcaNomisma Aste
Data23 października 2022
StanPROOF
Cena
******
******
RPA 1 funt 1953 na aukcji Heritage - 20 października 2022
SprzedawcaHeritage
Data20 października 2022
StanPF65 PCGS
Cena
******
******
RPA 1 funt 1953 na aukcji St James’s - 21 września 2022
RPA 1 funt 1953 na aukcji St James's - 21 września 2022
SprzedawcaSt James’s
Data21 września 2022
StanPF66 NGC
Cena
******
******
RPA 1 funt 1953 na aukcji Heritage - 24 marca 2022
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2022
StanPF65 PCGS
Cena
******
******
RPA 1 funt 1953 na aukcji St James’s - 24 lutego 2022
SprzedawcaSt James’s
Data24 lutego 2022
StanPROOF
Cena
******
******
RPA 1 funt 1953 na aukcji Frühwald - 2 lipca 2021
SprzedawcaFrühwald
Data2 lipca 2021
StanUNC
Cena
******
******
RPA 1 funt 1953 na aukcji Auction World - 17 stycznia 2021
SprzedawcaAuction World
Data17 stycznia 2021
StanPF64 CAMEO PCGS
Cena
******
******
RPA 1 funt 1953 na aukcji Heritage - 7 stycznia 2021
RPA 1 funt 1953 na aukcji Heritage - 7 stycznia 2021
SprzedawcaHeritage
Data7 stycznia 2021
StanPF65 NGC
Cena
******
******
RPA 1 funt 1953 na aukcji Heritage - 3 września 2020
RPA 1 funt 1953 na aukcji Heritage - 3 września 2020
SprzedawcaHeritage
Data3 września 2020
StanPF66 NGC
Cena
******
******
RPA 1 funt 1953 na aukcji Auction World - 20 kwietnia 2020
SprzedawcaAuction World
Data20 kwietnia 2020
StanPROOF
Cena
******
******
RPA 1 funt 1953 na aukcji Heritage - 23 stycznia 2020
RPA 1 funt 1953 na aukcji Heritage - 23 stycznia 2020
SprzedawcaHeritage
Data23 stycznia 2020
StanPF64 PCGS
Cena
******
******
RPA 1 funt 1953 na aukcji Gorny & Mosch - 18 października 2019
SprzedawcaGorny & Mosch
Data18 października 2019
StanPROOF
Cena
******
******
RPA 1 funt 1953 na aukcji GINZA - 10 lutego 2019
SprzedawcaGINZA
Data10 lutego 2019
StanPROOF
Cena
******
******
RPA 1 funt 1953 na aukcji Stack's - 16 stycznia 2019
RPA 1 funt 1953 na aukcji Stack's - 16 stycznia 2019
SprzedawcaStack's
Data16 stycznia 2019
StanPF67 PCGS
Cena
******
******
RPA 1 funt 1953 na aukcji Heritage - 3 stycznia 2019
RPA 1 funt 1953 na aukcji Heritage - 3 stycznia 2019
SprzedawcaHeritage
Data3 stycznia 2019
StanPF65 NGC
Cena
******
******
RPA 1 funt 1953 na aukcji Heritage - 8 listopada 2018
RPA 1 funt 1953 na aukcji Heritage - 8 listopada 2018
SprzedawcaHeritage
Data8 listopada 2018
StanPF65 CAMEO NGC
Cena
******
******
RPA 1 funt 1953 na aukcji Stack's - 17 października 2018
RPA 1 funt 1953 na aukcji Stack's - 17 października 2018
SprzedawcaStack's
Data17 października 2018
StanPF65 ANACS
Cena
******
******

Ile kosztuje złota moneta 1 funt 1953 z okresu Elżbiety II?

Według najnowszych danych na dzień 30 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 funt 1953 Elżbiety II wynosi 460 USD dla emisji obiegowej oraz 580 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 828,04 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 funt 1953?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1 funt 1953 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 funt z datą 1953?

Aby sprzedać 1 funt 1953, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
