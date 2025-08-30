flag
1/2 funta 1960 (RPA, Elżbieta II)

Awers monety - 1/2 funta 1960 - cena złotej monety - RPA, Elżbieta IIRewers monety - 1/2 funta 1960 - cena złotej monety - RPA, Elżbieta II

Zdjęcie: Heritage Auctions

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,944 g
  • Czystego złota (0,1163 oz) 3,6166 g
  • Średnica19,5 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC3,002
  • Nakład PROOF1,950

Opis

  • KrajRPA
  • OkresElżbieta II
  • Nominał1/2 funta
  • Rok1960
  • WładcaElżbieta II (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPretoria
  • CelInwestycyjne
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:230 USD
Średnia cena (PROOF):250 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 funta 1960 - cena złotej monety - RPA, Elżbieta II
Ceny na aukcjach (17)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1/2 funta 1960 . Jest to złota moneta z okresu Elżbiety II. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 22267 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 432 USD. Licytacja odbyła się 15 grudnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
RPA 1/2 funta 1960 na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanPF67 NGC
Cena
RPA 1/2 funta 1960 na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
Data29 sierpnia 2025
StanPF67 NGC
Cena
RPA 1/2 funta 1960 na aukcji Coin Cabinet - 29 stycznia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 stycznia 2025
StanPF66 NGC
Cena
342 $
Cena w walucie aukcji 275 GBP
RPA 1/2 funta 1960 na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanPF67 NGC
Cena
432 $
Cena w walucie aukcji 432 USD
RPA 1/2 funta 1960 na aukcji Katz - 15 maja 2022
SprzedawcaKatz
Data15 maja 2022
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1960 na aukcji Stephen Album - 23 stycznia 2022
SprzedawcaStephen Album
Data23 stycznia 2022
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1960 na aukcji Frühwald - 2 lipca 2021
SprzedawcaFrühwald
Data2 lipca 2021
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1960 na aukcji Schulman - 20 października 2020
SprzedawcaSchulman
Data20 października 2020
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1960 na aukcji Heritage - 28 października 2018
SprzedawcaHeritage
Data28 października 2018
StanPF67 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1960 na aukcji Heritage - 21 grudnia 2017
SprzedawcaHeritage
Data21 grudnia 2017
StanPF67 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1960 na aukcji Teutoburger - 3 grudnia 2016
SprzedawcaTeutoburger
Data3 grudnia 2016
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1960 na aukcji Bolaffi - 19 grudnia 2015
SprzedawcaBolaffi
Data19 grudnia 2015
StanBrak oceny
Cena
RPA 1/2 funta 1960 na aukcji Teutoburger - 5 grudnia 2015
SprzedawcaTeutoburger
Data5 grudnia 2015
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1960 na aukcji Heritage - 14 kwietnia 2015
SprzedawcaHeritage
Data14 kwietnia 2015
StanPF65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1960 na aukcji Heritage - 18 października 2012
SprzedawcaHeritage
Data18 października 2012
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1960 na aukcji Hess Divo - 26 października 2011
SprzedawcaHess Divo
Data26 października 2011
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1960 na aukcji Künker - 11 marca 2005
SprzedawcaKünker
Data11 marca 2005
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1/2 funta 1960 z okresu Elżbiety II?

Według najnowszych danych na dzień 30 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 funta 1960 Elżbiety II wynosi 230 USD dla emisji obiegowej oraz 250 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 3,6166 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 408,92 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 funta 1960?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1/2 funta 1960 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 funta z datą 1960?

Aby sprzedać 1/2 funta 1960, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
