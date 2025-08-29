flag
RPAOkres:1852-2020 1852-2020

1 suweren 1932 SA (RPA, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1932 SA - cena złotej monety - RPA, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1932 SA - cena złotej monety - RPA, Jerzy V

Zdjęcie: Warszawskie Centrum Numizmatyczne

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC1,066,680

Opis

  • KrajRPA
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1932
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPretoria
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:560 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1932 SA - cena złotej monety - RPA, Jerzy V
Ceny na aukcjach (157)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1 suweren 1932 ze znakiem SA. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 99258 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 2640 USD. Licytacja odbyła się 12 lipca 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
RPA 1 suweren 1932 SA na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanMS65 NGC
Cena
RPA 1 suweren 1932 SA na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
835 $
Cena w walucie aukcji 625 GBP
RPA 1 suweren 1932 SA na aukcji Sovereign Rarities - 11 czerwca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data11 czerwca 2025
StanBrak oceny
Cena
621 $
Cena w walucie aukcji 460 GBP
RPA 1 suweren 1932 SA na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1932 SA na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1932 SA na aukcji Casa d'Aste - BOI - Banco dell'Oro d'Ivrea - 8 grudnia 2024
SprzedawcaCasa d'Aste - BOI - Banco dell'Oro d'Ivrea
Data8 grudnia 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1932 SA na aukcji Münzenonline - 22 listopada 2024
SprzedawcaMünzenonline
Data22 listopada 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1932 SA na aukcji Heritage Eur - 11 listopada 2024
SprzedawcaHeritage Eur
Data11 listopada 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1932 SA na aukcji Heritage - 31 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data31 października 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1932 SA na aukcji NOONANS - 18 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data18 września 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1932 SA na aukcji NOONANS - 18 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data18 września 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1932 SA na aukcji Heritage - 15 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1932 SA na aukcji Heritage - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 sierpnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1932 SA na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 1 sierpnia 2024
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data1 sierpnia 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1932 SA na aukcji Coin Cabinet - 26 czerwca 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 czerwca 2024
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1932 SA na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1932 SA na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1932 SA na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1932 SA na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1932 SA na aukcji Coin Cabinet - 7 maja 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data7 maja 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1932 SA na aukcji Coin Cabinet - 16 kwietnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 kwietnia 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
RPA 1 suweren 1932 SA na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
RPA 1 suweren 1932 SA na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
RPA 1 suweren 1932 SA na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
RPA 1 suweren 1932 SA na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanMS65 NGC
Do aukcji
RPA 1 suweren 1932 SA na aukcji Stack's - 29 sierpnia 2025
RPA 1 suweren 1932 SA na aukcji Stack's - 29 sierpnia 2025
RPA 1 suweren 1932 SA na aukcji Stack's - 29 sierpnia 2025
RPA 1 suweren 1932 SA na aukcji Stack's - 29 sierpnia 2025
RPA 1 suweren 1932 SA na aukcji Stack's - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data29 sierpnia 2025
StanMS65 PCGS
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1932 SA z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 29 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1932 Jerzego V ze znakiem SA wynosi 560 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 827,03 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1932 z literami SA?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1 suweren 1932 z literami SA opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1932 i znakiem SA?

Aby sprzedać 1 suweren 1932 SA, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
