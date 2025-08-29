1 suweren 1928 SA (RPA, Jerzy V)

flag
Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC18,235,057

Opis

  • KrajRPA
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1928
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPretoria
  • CelObiegowe
Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1 suweren 1928 ze znakiem SA. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 25093 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 184 000 USD. Licytacja odbyła się 2 stycznia 2012.

RPA 1 suweren 1928 SA na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanMS66 NGC
Cena
RPA 1 suweren 1928 SA na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanPF64 BN NGC
Cena
RPA 1 suweren 1928 SA na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
RPA 1 suweren 1928 SA na aukcji Mowbray Collectables - 24 czerwca 2025
SprzedawcaMowbray Collectables
Data24 czerwca 2025
StanXF
Cena
1250 NZD
Cena w walucie aukcji 1250 NZD
RPA 1 suweren 1928 SA na aukcji Coin Cabinet - 29 maja 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 maja 2025
StanMS66 PCGS
Cena
2350 $
Cena w walucie aukcji 1750 GBP
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1928 SA z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 29 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1928 Jerzego V ze znakiem SA wynosi 760 USD dla emisji obiegowej oraz 57000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 827,03 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1928 z literami SA?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1 suweren 1928 z literami SA opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1928 i znakiem SA?

Aby sprzedać 1 suweren 1928 SA, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

