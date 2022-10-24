flag
1 funt 1958 (RPA, Elżbieta II)

Awers monety - 1 funt 1958 - cena złotej monety - RPA, Elżbieta IIRewers monety - 1 funt 1958 - cena złotej monety - RPA, Elżbieta II

Zdjęcie: Bolaffi S.p.A.

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Nakład PROOF515

Opis

  • KrajRPA
  • OkresElżbieta II
  • Nominał1 funt
  • Rok1958
  • WładcaElżbieta II (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPretoria
  • CelInwestycyjne
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:0 USD
Średnia cena (PROOF):520 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 funt 1958 - cena złotej monety - RPA, Elżbieta II
Ceny na aukcjach (7)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1 funt 1958 . Jest to złota moneta z okresu Elżbiety II. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1439 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 800 CHF. Licytacja odbyła się 24 października 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
RPA 1 funt 1958 na aukcji London Coins - 3 marca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data3 marca 2024
StanPROOF
Cena
582 $
Cena w walucie aukcji 460 GBP
RPA 1 funt 1958 na aukcji London Coins - 4 grudnia 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data4 grudnia 2022
StanPF65 NGC
Cena
565 $
Cena w walucie aukcji 460 GBP
RPA 1 funt 1958 na aukcji Stephen Album - 18 września 2022
SprzedawcaStephen Album
Data18 września 2022
StanPROOF
Cena
RPA 1 funt 1958 na aukcji Heritage - 24 marca 2022
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2022
StanPF64 PCGS
Cena
RPA 1 funt 1958 na aukcji St James’s - 24 lutego 2022
SprzedawcaSt James’s
Data24 lutego 2022
StanPF65 NGC
Cena
RPA 1 funt 1958 na aukcji London Coins - 7 marca 2021
SprzedawcaLondon Coins
Data7 marca 2021
StanPROOF
Cena
RPA 1 funt 1958 na aukcji Heritage - 1 października 2020
SprzedawcaHeritage
Data1 października 2020
StanPF64 NGC
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1 funt 1958 z okresu Elżbiety II?

Według najnowszych danych na dzień 30 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 funt 1958 Elżbiety II wynosi 520 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 828,04 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 funt 1958?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1 funt 1958 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 funt z datą 1958?

Aby sprzedać 1 funt 1958, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
