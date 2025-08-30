1/2 funta 1955 (RPA, Elżbieta II)
Zdjęcie: Hess Divo
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,917)
- Waga3,944 g
- Czystego złota (0,1163 oz) 3,6166 g
- Średnica19,5 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
- Nakład PROOF900
Opis
- KrajRPA
- OkresElżbieta II
- Nominał1/2 funta
- Rok1955
- WładcaElżbieta II (Królowa Wielkiej Brytanii)
- MennicaPretoria
- CelInwestycyjne
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1/2 funta 1955 . Jest to złota moneta z okresu Elżbiety II. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1147 z aukcji London Coins LTD której łączna cena osiągnęła 400 GBP. Licytacja odbyła się 31 maja 2025.
Ile kosztuje złota moneta 1/2 funta 1955 z okresu Elżbiety II?
Według najnowszych danych na dzień 30 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 funta 1955 Elżbiety II wynosi 500 USD dla emisji obiegowej oraz 240 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 3,6166 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 408,92 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 funta 1955?
Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1/2 funta 1955 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1/2 funta z datą 1955?
Aby sprzedać 1/2 funta 1955, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.