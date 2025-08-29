flag
1 suweren 1929 SA (RPA, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1929 SA - cena złotej monety - RPA, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1929 SA - cena złotej monety - RPA, Jerzy V

Zdjęcie: Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC12,024,107

Opis

  • KrajRPA
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1929
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPretoria
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:680 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1929 SA - cena złotej monety - RPA, Jerzy V
Ceny na aukcjach (225)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1 suweren 1929 ze znakiem SA. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 927 z aukcji Stanley Gibbons Baldwin's której łączna cena osiągnęła 44 000 GBP. Licytacja odbyła się 27 września 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
RPA 1 suweren 1929 SA na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanMS65 PCGS
Cena
RPA 1 suweren 1929 SA na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanSP64 NGC
Cena
RPA 1 suweren 1929 SA na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
RPA 1 suweren 1929 SA na aukcji Coin Cabinet - 29 kwietnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 kwietnia 2025
StanMS65 NGC
Cena
1142 $
Cena w walucie aukcji 850 GBP
RPA 1 suweren 1929 SA na aukcji Tauler & Fau - 24 kwietnia 2025
SprzedawcaTauler & Fau
Data24 kwietnia 2025
StanXF
Cena
680 $
Cena w walucie aukcji 600 EUR
RPA 1 suweren 1929 SA na aukcji Rare Coins - 20 grudnia 2024
SprzedawcaRare Coins
Data20 grudnia 2024
StanAU
Cena
RPA 1 suweren 1929 SA na aukcji Coin Cabinet - 12 grudnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data12 grudnia 2024
StanMS65 NGC
Cena
RPA 1 suweren 1929 SA na aukcji Coin Cabinet - 12 grudnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data12 grudnia 2024
StanMS65 NGC
Cena
RPA 1 suweren 1929 SA na aukcji London Coins - 1 grudnia 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 grudnia 2024
StanVF
Cena
RPA 1 suweren 1929 SA na aukcji Heritage - 14 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data14 listopada 2024
StanMS64 NGC
Cena
RPA 1 suweren 1929 SA na aukcji Heritage - 14 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data14 listopada 2024
StanMS64 NGC
Cena
RPA 1 suweren 1929 SA na aukcji Heritage - 7 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data7 listopada 2024
StanMS64 NGC
Cena
RPA 1 suweren 1929 SA na aukcji Heritage - 7 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data7 listopada 2024
StanMS64 NGC
Cena
RPA 1 suweren 1929 SA na aukcji Heritage - 31 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data31 października 2024
StanMS64 NGC
Cena
RPA 1 suweren 1929 SA na aukcji Heritage - 31 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data31 października 2024
StanMS64 NGC
Cena
RPA 1 suweren 1929 SA na aukcji Heritage - 24 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 października 2024
StanMS64 NGC
Cena
RPA 1 suweren 1929 SA na aukcji Heritage - 24 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 października 2024
StanMS64 NGC
Cena
RPA 1 suweren 1929 SA na aukcji Heritage - 17 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 października 2024
StanMS64 NGC
Cena
RPA 1 suweren 1929 SA na aukcji Heritage - 17 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 października 2024
StanMS64 NGC
Cena
RPA 1 suweren 1929 SA na aukcji Coin Cabinet - 15 października 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data15 października 2024
StanMS65 NGC
Cena
RPA 1 suweren 1929 SA na aukcji Heritage - 10 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data10 października 2024
StanMS64 NGC
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1929 SA z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 29 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1929 Jerzego V ze znakiem SA wynosi 680 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 827,03 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1929 z literami SA?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1 suweren 1929 z literami SA opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1929 i znakiem SA?

Aby sprzedać 1 suweren 1929 SA, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

