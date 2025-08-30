flag
1/2 funta 1958 (RPA, Elżbieta II)

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,944 g
  • Czystego złota (0,1163 oz) 3,6166 g
  • Średnica19,5 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład PROOF515

Opis

  • KrajRPA
  • OkresElżbieta II
  • Nominał1/2 funta
  • Rok1958
  • WładcaElżbieta II (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPretoria
  • CelInwestycyjne
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:460 USD
Średnia cena (PROOF):300 USD
Ceny na aukcjach (5)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1/2 funta 1958 . Jest to złota moneta z okresu Elżbiety II. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 63316 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 540 USD. Licytacja odbyła się 15 marca 2018.

Stan
Stan (slab)
Serwis
RPA 1/2 funta 1958 na aukcji Stephen Album - 18 września 2022
SprzedawcaStephen Album
Data18 września 2022
StanPROOF
Cena
240 $
Cena w walucie aukcji 240 USD
RPA 1/2 funta 1958 na aukcji Heritage - 1 października 2020
SprzedawcaHeritage
Data1 października 2020
StanPF65 NGC
Cena
336 $
Cena w walucie aukcji 336 USD
RPA 1/2 funta 1958 na aukcji Heritage - 14 kwietnia 2015
SprzedawcaHeritage
Data14 kwietnia 2015
StanPF65 PCGS
Cena
RPA 1/2 funta 1958 na aukcji Heritage - 31 października 2013
SprzedawcaHeritage
Data31 października 2013
StanPF66 CAMEO PCGS
Cena
SprzedawcaHess Divo
Data26 października 2011
StanUNC
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1/2 funta 1958 z okresu Elżbiety II?

Według najnowszych danych na dzień 30 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 funta 1958 Elżbiety II wynosi 460 USD dla emisji obiegowej oraz 300 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 3,6166 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 408,92 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 funta 1958?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1/2 funta 1958 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 funta z datą 1958?

Aby sprzedać 1/2 funta 1958, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
