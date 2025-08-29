flag
1 suweren 1924 SA (RPA, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1924 SA - cena złotej monety - RPA, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1924 SA - cena złotej monety - RPA, Jerzy V

Zdjęcie: Heritage Auctions

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC3,184

Opis

  • KrajRPA
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1924
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPretoria
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:7700 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1924 SA - cena złotej monety - RPA, Jerzy V
Ceny na aukcjach (61)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1 suweren 1924 ze znakiem SA. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1597 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 48 750 USD. Licytacja odbyła się 5 sierpnia 2014.

Stan
Stan (slab)
Serwis
RPA 1 suweren 1924 SA na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanMS64 NGC
Cena
RPA 1 suweren 1924 SA na aukcji Coin Cabinet - 29 maja 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 maja 2025
StanMS62 PCGS
Cena
6715 $
Cena w walucie aukcji 5000 GBP
RPA 1 suweren 1924 SA na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanMS66 PCGS
Cena
33600 $
Cena w walucie aukcji 33600 USD
RPA 1 suweren 1924 SA na aukcji Coin Cabinet - 12 grudnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data12 grudnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
RPA 1 suweren 1924 SA na aukcji MDC Monaco - 24 października 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data24 października 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
RPA 1 suweren 1924 SA na aukcji Aurora Numismatica - 9 października 2024
SprzedawcaAurora Numismatica
Data9 października 2024
StanMS64 NGC
Cena
RPA 1 suweren 1924 SA na aukcji NOONANS - 18 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data18 września 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
RPA 1 suweren 1924 SA na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny
RPA 1 suweren 1924 SA na aukcji Heritage - 10 maja 2024
SprzedawcaHeritage
Data10 maja 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
RPA 1 suweren 1924 SA na aukcji St James’s - 27 marca 2024
SprzedawcaSt James’s
Data27 marca 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
RPA 1 suweren 1924 SA na aukcji Coin Cabinet - 29 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lutego 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
RPA 1 suweren 1924 SA na aukcji Sovereign Rarities - 21 lutego 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data21 lutego 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
RPA 1 suweren 1924 SA na aukcji Coin Cabinet - 28 maja 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 maja 2023
StanMS62 PCGS
Cena
RPA 1 suweren 1924 SA na aukcji Heritage - 5 stycznia 2023
SprzedawcaHeritage
Data5 stycznia 2023
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
RPA 1 suweren 1924 SA na aukcji St James’s - 22 września 2022
SprzedawcaSt James’s
Data22 września 2022
StanMS62 PCGS
Cena
RPA 1 suweren 1924 SA na aukcji Heritage - 28 sierpnia 2022
SprzedawcaHeritage
Data28 sierpnia 2022
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
RPA 1 suweren 1924 SA na aukcji Goldberg - 30 czerwca 2022
SprzedawcaGoldberg
Data30 czerwca 2022
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
RPA 1 suweren 1924 SA na aukcji Chaponnière - 21 maja 2022
SprzedawcaChaponnière
Data21 maja 2022
StanMS63 PCGS
Cena
RPA 1 suweren 1924 SA na aukcji St James’s - 24 lutego 2022
SprzedawcaSt James’s
Data24 lutego 2022
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
RPA 1 suweren 1924 SA na aukcji Heritage - 19 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data19 stycznia 2022
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
RPA 1 suweren 1924 SA na aukcji SINCONA - 21 listopada 2021
SprzedawcaSINCONA
Data21 listopada 2021
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Gdzie kupić?
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanMS64 NGC
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1924 SA z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 29 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1924 Jerzego V ze znakiem SA wynosi 7700 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 827,03 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1924 z literami SA?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1 suweren 1924 z literami SA opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1924 i znakiem SA?

Aby sprzedać 1 suweren 1924 SA, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
