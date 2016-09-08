flag
1/2 funta 1959 (RPA, Elżbieta II)

Awers monety - 1/2 funta 1959 - cena złotej monety - RPA, Elżbieta IIRewers monety - 1/2 funta 1959 - cena złotej monety - RPA, Elżbieta II

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,944 g
  • Czystego złota (0,1163 oz) 3,6166 g
  • Średnica19,5 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC1,130
  • Nakład PROOF630

Opis

  • KrajRPA
  • OkresElżbieta II
  • Nominał1/2 funta
  • Rok1959
  • WładcaElżbieta II (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPretoria
  • CelInwestycyjne
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:320 USD
Średnia cena (PROOF):400 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 funta 1959 - cena złotej monety - RPA, Elżbieta II
Ceny na aukcjach (21)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1/2 funta 1959 . Jest to złota moneta z okresu Elżbiety II. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 34091 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 1253 USD. Licytacja odbyła się 8 września 2016.

Stan
Stan (slab)
Serwis
RPA 1/2 funta 1959 na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanPF65 NGC
Cena
456 $
Cena w walucie aukcji 456 USD
RPA 1/2 funta 1959 na aukcji Stephen Album - 16 czerwca 2024
SprzedawcaStephen Album
Data16 czerwca 2024
StanUNC
Cena
400 $
Cena w walucie aukcji 400 USD
RPA 1/2 funta 1959 na aukcji Heritage - 24 marca 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2024
StanPF66 NGC
Cena
******
RPA 1/2 funta 1959 na aukcji Rhenumis - 16 stycznia 2024
SprzedawcaRhenumis
Data16 stycznia 2024
StanUNC
Cena
******
RPA 1/2 funta 1959 na aukcji SINCONA - 27 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data27 października 2022
StanUNC
Cena
******
RPA 1/2 funta 1959 na aukcji Auction World - 17 lipca 2022
SprzedawcaAuction World
Data17 lipca 2022
StanPF64 NGC
Cena
******
RPA 1/2 funta 1959 na aukcji Auction World - 17 lipca 2022
SprzedawcaAuction World
Data17 lipca 2022
StanMS64 NGC
Cena
******
RPA 1/2 funta 1959 na aukcji St James’s - 24 lutego 2022
SprzedawcaSt James’s
Data24 lutego 2022
StanPROOF
Cena
******
RPA 1/2 funta 1959 na aukcji Frühwald - 2 lipca 2021
SprzedawcaFrühwald
Data2 lipca 2021
StanUNC
Cena
******
RPA 1/2 funta 1959 na aukcji London Coins - 7 marca 2021
SprzedawcaLondon Coins
Data7 marca 2021
StanPROOF
Cena
******
RPA 1/2 funta 1959 na aukcji Jean ELSEN - 14 września 2019
SprzedawcaJean ELSEN
Data14 września 2019
StanPROOF
Cena
******
RPA 1/2 funta 1959 na aukcji Grün - 14 maja 2019
SprzedawcaGrün
Data14 maja 2019
StanAU
Cena
******
RPA 1/2 funta 1959 na aukcji Emporium Hamburg - 26 października 2018
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data26 października 2018
StanAU
Cena
******
RPA 1/2 funta 1959 na aukcji Heritage - 13 września 2016
SprzedawcaHeritage
Data13 września 2016
StanPF68 CAMEO NGC
Cena
******
RPA 1/2 funta 1959 na aukcji Bolaffi - 19 grudnia 2015
SprzedawcaBolaffi
Data19 grudnia 2015
StanBrak oceny
Cena
RPA 1/2 funta 1959 na aukcji Heritage - 25 czerwca 2015
SprzedawcaHeritage
Data25 czerwca 2015
StanMS62 NGC
Cena
******
RPA 1/2 funta 1959 na aukcji Heritage - 14 kwietnia 2015
SprzedawcaHeritage
Data14 kwietnia 2015
StanPF64 PCGS
Cena
******
RPA 1/2 funta 1959 na aukcji SINCONA - 1 listopada 2011
SprzedawcaSINCONA
Data1 listopada 2011
StanPROOF
Cena
******
RPA 1/2 funta 1959 na aukcji Hess Divo - 26 października 2011
SprzedawcaHess Divo
Data26 października 2011
StanUNC
Cena
******
RPA 1/2 funta 1959 na aukcji UBS - 8 września 2009
SprzedawcaUBS
Data8 września 2009
StanUNC
Cena
RPA 1/2 funta 1959 na aukcji Stack's - 19 sierpnia 2009
SprzedawcaStack's
Data19 sierpnia 2009
StanPF64 NGC
Cena
******
Ile kosztuje złota moneta 1/2 funta 1959 z okresu Elżbiety II?

Według najnowszych danych na dzień 30 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 funta 1959 Elżbiety II wynosi 320 USD dla emisji obiegowej oraz 400 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 3,6166 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 408,92 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 funta 1959?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1/2 funta 1959 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 funta z datą 1959?

Aby sprzedać 1/2 funta 1959, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
