1/2 pond (Transwal) 1892. Podwójny wał (RPA, Transwal)

Odmiana: Podwójny wał

Awers monety - 1/2 pond (Transwal) 1892 Podwójny wał - cena złotej monety - RPA, TranswalRewers monety - 1/2 pond (Transwal) 1892 Podwójny wał - cena złotej monety - RPA, Transwal

Zdjęcie: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,916)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1176 oz) 3,6585 g
  • Średnica19,4 mm
  • RantZąbkowany
  • Nakład UNC10,000
  • Nakład PROOF20

Opis

  • KrajRPA
  • OkresTranswal
  • Nominał1/2 pond (Transwal)
  • Rok1892
  • MennicaBerlin
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1100 USD
Średnia cena (PROOF):25000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 pond (Transwal) 1892 Podwójny wał - cena złotej monety - RPA, Transwal
Ceny na aukcjach (127)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1/2 pond (Transwal) 1892 . Podwójny wał. Jest to złota moneta z okresu Transwala. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 63 z aukcji Schulman b.v. której łączna cena osiągnęła 45 000 EUR. Licytacja odbyła się 12 kwietnia 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Inne filtry
RPA 1/2 pond (Transwal) 1892 na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanMS63 NGC
Cena
RPA 1/2 pond (Transwal) 1892 na aukcji CoinsNB - 14 czerwca 2025
SprzedawcaCoinsNB
Data14 czerwca 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
396 $
Cena w walucie aukcji 343 EUR
RPA 1/2 pond (Transwal) 1892 na aukcji SINCONA - 28 maja 2025
SprzedawcaSINCONA
Data28 maja 2025
StanVF
Cena
483 $
Cena w walucie aukcji 400 CHF
RPA 1/2 pond (Transwal) 1892 na aukcji Warin Global Investments - 23 maja 2025
SprzedawcaWarin Global Investments
Data23 maja 2025
StanAU55 PCGS
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1892 na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanPF64 CAMEO NGC
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1892 na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanMS64 NGC
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1892 na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanPF64 CAMEO NGC
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1892 na aukcji Stack's - 23 sierpnia 2024
SprzedawcaStack's
Data23 sierpnia 2024
StanDETAILS PCGS
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1892 na aukcji Heritage - 10 maja 2024
SprzedawcaHeritage
Data10 maja 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1892 na aukcji Stack's - 14 stycznia 2024
SprzedawcaStack's
Data14 stycznia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1892 na aukcji Stack's - 14 stycznia 2024
SprzedawcaStack's
Data14 stycznia 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1892 na aukcji Stack's - 3 listopada 2023
SprzedawcaStack's
Data3 listopada 2023
StanBrak oceny NGC
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1892 na aukcji Coin Cabinet - 10 października 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data10 października 2023
StanVF
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1892 na aukcji Spink - 28 września 2023
SprzedawcaSpink
Data28 września 2023
StanVF
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1892 na aukcji Stack's - 14 września 2023
SprzedawcaStack's
Data14 września 2023
StanAU53 PCGS
Cena
RPA 1/2 pond (Transwal) 1892 na aukcji Stack's - 17 sierpnia 2023
SprzedawcaStack's
Data17 sierpnia 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1892 na aukcji Künker - 22 czerwca 2023
SprzedawcaKünker
Data22 czerwca 2023
StanPF62 CAMEO NGC
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1892 na aukcji Stack's - 3 marca 2023
SprzedawcaStack's
Data3 marca 2023
StanAU53 PCGS
Cena
RPA 1/2 pond (Transwal) 1892 na aukcji Heritage - 18 stycznia 2023
SprzedawcaHeritage
Data18 stycznia 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1892 na aukcji Stack's - 16 stycznia 2023
SprzedawcaStack's
Data16 stycznia 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1892 na aukcji Stack's - 15 stycznia 2023
SprzedawcaStack's
Data15 stycznia 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Ile kosztuje złota moneta 1/2 pond (transwal) 1892 z okresu Transwala?

Według najnowszych danych na dzień 29 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 pond (transwal) 1892 Transwala wynosi 1100 USD dla emisji obiegowej oraz 25000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 3,6585 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 412,99 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 pond (transwal) 1892?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1/2 pond (transwal) 1892 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 pond (transwal) z datą 1892?

Aby sprzedać 1/2 pond (transwal) 1892, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
