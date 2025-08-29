flag
1 suweren 1926 SA (RPA, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1926 SA - cena złotej monety - RPA, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1926 SA - cena złotej monety - RPA, Jerzy V

Zdjęcie: The Coin Cabinet

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC11,107,611

Opis

  • KrajRPA
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1926
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPretoria
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:540 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1926 SA - cena złotej monety - RPA, Jerzy V
Ceny na aukcjach (186)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1 suweren 1926 ze znakiem SA. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 99278 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 2280 USD. Licytacja odbyła się 17 maja 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
RPA 1 suweren 1926 SA na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanMS65 NGC
Cena
RPA 1 suweren 1926 SA na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
802 $
Cena w walucie aukcji 600 GBP
RPA 1 suweren 1926 SA na aukcji Stack's - 16 maja 2025
RPA 1 suweren 1926 SA na aukcji Stack's - 16 maja 2025
SprzedawcaStack's
Data16 maja 2025
StanMS64 PCGS
Cena
RPA 1 suweren 1926 SA na aukcji AURORA - 15 maja 2025
SprzedawcaAURORA
Data15 maja 2025
StanUNC
Cena
970 $
Cena w walucie aukcji 78000 RUB
RPA 1 suweren 1926 SA na aukcji Tennants Auctioneers - 7 maja 2025
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data7 maja 2025
StanXF
Cena
******
RPA 1 suweren 1926 SA na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanXF
Cena
******
RPA 1 suweren 1926 SA na aukcji Coin Cabinet - 25 lutego 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 lutego 2025
StanMS64 NGC
Cena
******
RPA 1 suweren 1926 SA na aukcji Russiancoin - 20 lutego 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data20 lutego 2025
StanBrak oceny
Cena
******
RPA 1 suweren 1926 SA na aukcji Katz - 12 lutego 2025
SprzedawcaKatz
Data12 lutego 2025
StanMS64 NGC
Cena
******
RPA 1 suweren 1926 SA na aukcji Russiancoin - 23 stycznia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data23 stycznia 2025
StanBrak oceny
Cena
RPA 1 suweren 1926 SA na aukcji Coin Cabinet - 21 stycznia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data21 stycznia 2025
StanMS61 NGC
Cena
******
RPA 1 suweren 1926 SA na aukcji Numismad Dr. Dominik Elkowicz - 29 grudnia 2024
SprzedawcaNumismad Dr. Dominik Elkowicz
Data29 grudnia 2024
StanBrak oceny
Cena
******
RPA 1 suweren 1926 SA na aukcji Russiancoin - 26 grudnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data26 grudnia 2024
StanBrak oceny
Cena
RPA 1 suweren 1926 SA na aukcji London Coins - 1 grudnia 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
RPA 1 suweren 1926 SA na aukcji Russiancoin - 28 listopada 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data28 listopada 2024
StanBrak oceny
Cena
RPA 1 suweren 1926 SA na aukcji Soler y Llach - 8 listopada 2024
SprzedawcaSoler y Llach
Data8 listopada 2024
StanXF
Cena
******
RPA 1 suweren 1926 SA na aukcji Skanfil Auksjoner AS - 7 listopada 2024
SprzedawcaSkanfil Auksjoner AS
Data7 listopada 2024
StanBrak oceny
Cena
******
RPA 1 suweren 1926 SA na aukcji Coin Cabinet - 5 listopada 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 listopada 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
RPA 1 suweren 1926 SA na aukcji Russiancoin - 31 października 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data31 października 2024
StanBrak oceny
Cena
RPA 1 suweren 1926 SA na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
RPA 1 suweren 1926 SA na aukcji Russiancoin - 3 października 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data3 października 2024
StanBrak oceny
Cena
Gdzie kupić?
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanMS65 NGC
Do aukcji
SprzedawcaStack's
Data6 września 2025
StanMS65 PCGS
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1926 SA z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 29 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1926 Jerzego V ze znakiem SA wynosi 540 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 827,03 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1926 z literami SA?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1 suweren 1926 z literami SA opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1926 i znakiem SA?

Aby sprzedać 1 suweren 1926 SA, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

