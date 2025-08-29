1/2 pond (Transwal) 1896 (RPA, Transwal)

flag
Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,916)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1176 oz) 3,6585 g
  • Średnica19,4 mm
  • RantZąbkowany
  • Nakład UNC104,000

Opis

  • KrajRPA
  • OkresTranswal
  • Nominał1/2 pond (Transwal)
  • Rok1896
  • MennicaBerlin
  • CelObiegowe
Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1/2 pond (Transwal) 1896 . Jest to złota moneta z okresu Transwala. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30582 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 5170 USD. Licytacja odbyła się 17 września 2015.

Stan
Stan (slab)
Serwis
RPA 1/2 pond (Transwal) 1896 na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
2340 $
Cena w walucie aukcji 2340 USD
RPA 1/2 pond (Transwal) 1896 na aukcji Möller - 20 listopada 2024
SprzedawcaMöller
Data20 listopada 2024
StanVF
Cena
339 $
Cena w walucie aukcji 320 EUR
RPA 1/2 pond (Transwal) 1896 na aukcji Jean ELSEN - 16 listopada 2024
SprzedawcaJean ELSEN
Data16 listopada 2024
StanF
Cena
RPA 1/2 pond (Transwal) 1896 na aukcji Stack's - 1 listopada 2024
SprzedawcaStack's
Data1 listopada 2024
StanAU55 PCGS
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1896 na aukcji Heritage - 31 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data31 października 2024
StanXF
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1896 na aukcji Stack's - 23 sierpnia 2024
SprzedawcaStack's
Data23 sierpnia 2024
StanXF45 PCGS
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1896 na aukcji Heritage - 13 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data13 czerwca 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1896 na aukcji Casa d'Aste - BOI - Banco dell'Oro d'Ivrea - 1 marca 2024
SprzedawcaCasa d'Aste - BOI - Banco dell'Oro d'Ivrea
Data1 marca 2024
StanXF
Cena
RPA 1/2 pond (Transwal) 1896 na aukcji Fellows Auctioneers Ltd - 29 lutego 2024
SprzedawcaFellows Auctioneers Ltd
Data29 lutego 2024
StanVF
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1896 na aukcji Heritage - 21 grudnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data21 grudnia 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1896 na aukcji SINCONA - 26 października 2023
SprzedawcaSINCONA
Data26 października 2023
StanVF
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1896 na aukcji Coin Cabinet - 10 października 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data10 października 2023
StanVF
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1896 na aukcji Spink - 28 września 2023
SprzedawcaSpink
Data28 września 2023
StanVF
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1896 na aukcji Varesi - 20 września 2023
SprzedawcaVaresi
Data20 września 2023
StanXF
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1896 na aukcji Stack's - 25 sierpnia 2023
SprzedawcaStack's
Data25 sierpnia 2023
StanXF
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1896 na aukcji Roma Numismatics - 3 sierpnia 2023
SprzedawcaRoma Numismatics
Data3 sierpnia 2023
StanXF
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1896 na aukcji Stack's - 19 maja 2023
SprzedawcaStack's
Data19 maja 2023
StanAU58 NGC
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1896 na aukcji Stack's - 20 stycznia 2023
SprzedawcaStack's
Data20 stycznia 2023
StanXF45 NGC
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1896 na aukcji Schulman - 15 grudnia 2022
SprzedawcaSchulman
Data15 grudnia 2022
StanMS61 NGC
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1896 na aukcji Sonntag - 28 listopada 2022
SprzedawcaSonntag
Data28 listopada 2022
StanXF
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1896 na aukcji Emporium Hamburg - 17 listopada 2022
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data17 listopada 2022
StanXF
Cena
******
Ile kosztuje złota moneta 1/2 pond (transwal) 1896 z okresu Transwala?

Według najnowszych danych na dzień 29 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 pond (transwal) 1896 Transwala wynosi 510 USD. Moneta zawiera 3,6585 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 412,99 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 pond (transwal) 1896?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1/2 pond (transwal) 1896 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 pond (transwal) z datą 1896?

Aby sprzedać 1/2 pond (transwal) 1896, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

