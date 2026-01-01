Münzkatalog Elisabeth I (1559-1602)

flag
Preise und Beschreibung der Münzen Elisabeth I

FotoBeschreibungMetallDurchschnittspreisUNCDurchschnittspreisPROOFVerkäufe
Coin photoCoin photo
Großbritannien, Elisabeth I
Sovereign Ohne jahr (1559-1600). Ketten am Rost
Gold$27,000-0261Coin photoCoin photo
Großbritannien, Elisabeth I
1 Krone Ohne jahr (1559-1578). Linienrand
Gold$23,000-01Coin photoCoin photo
Großbritannien, Elisabeth I
1 Krone Ohne jahr (1559-1578). Breite Büste
Gold$4,900-09Coin photoCoin photo
Großbritannien, Elisabeth I
1 Krone Ohne jahr (1583-1603)
Gold$6,200-039Coin photoCoin photo
Großbritannien, Elisabeth I
1 Pfund Ohne jahr (1583-1603)
Gold$32,000-0240Coin photoCoin photo
Großbritannien, Elisabeth I
1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578). Linienrand
Gold$30,000-01Coin photoCoin photo
Großbritannien, Elisabeth I
1 Krone Ohne jahr (1559-1578). Punktumrandung
Gold$4,400-031Coin photoCoin photo
Großbritannien, Elisabeth I
1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578). Breite Büste
Gold$3,100-011Coin photoCoin photo
Großbritannien, Elisabeth I
Sovereign Ohne jahr (1559-1578). Gitter ohne Ketten
Gold$86,000-07Coin photoCoin photo
Großbritannien, Elisabeth I
1/2 Krone Ohne jahr (1561-1570)
Gold$22,000-07Coin photoCoin photo
Großbritannien, Elisabeth I
Halber Engel Ohne jahr (1559-1578). Z.HIB
Gold$8,200-02Coin photoCoin photo
Großbritannien, Elisabeth I
1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578). Punktumrandung
Gold$5,200-031Coin photoCoin photo
Großbritannien, Elisabeth I
1/2 Pfund Ohne jahr (1583-1603)
Gold$27,000-075Coin photoCoin photo
Großbritannien, Elisabeth I
1 Krone Ohne jahr (1561-1570)
Gold$15,000-014Coin photoCoin photo
Großbritannien, Elisabeth I
1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578). Breite Büste
Gold$7,200-032Coin photoCoin photo
Großbritannien, Elisabeth I
Rial Ohne jahr (1583-1600)
Gold$83,000-024Coin photoCoin photo
Großbritannien, Elisabeth I
1/2 Krone Ohne jahr (1583-1603)
Gold$7,000-035Coin photoCoin photo
Großbritannien, Elisabeth I
1/2 Pfund Ohne jahr (1561-1570)
Gold$20,000-057Coin photoCoin photo
Großbritannien, Elisabeth I
Engel Ohne jahr (1559-1578). Schiff nach links
Gold$6,000-020Coin photoCoin photo
Großbritannien, Elisabeth I
Halber Engel Ohne jahr (1559-1578). Punktumrandung. Ohne "E"
Gold--00Coin photoCoin photo
Großbritannien, Elisabeth I
1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578). Linienrand
Gold$30,000-03Coin photoCoin photo
Großbritannien, Elisabeth I
Engel Ohne jahr (1559-1578). Linienrand
Gold$7,800-018Coin photoCoin photo
Großbritannien, Elisabeth I
1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578). Punktumrandung
Gold$7,300-0154Coin photoCoin photo
Großbritannien, Elisabeth I
1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578). Kleines Porträt
Gold$7,600-02Coin photoCoin photo
Großbritannien, Elisabeth I
Engel Ohne jahr (1559-1578). Rand mit Punkten auf einer Seite
Gold$8,700-07Coin photoCoin photo
Großbritannien, Elisabeth I
Engel Ohne jahr (1559-1603). Punktumrandung
Gold$6,300-0215Coin photoCoin photo
Großbritannien, Elisabeth I
Halber Engel Ohne jahr (1559-1578). Punktumrandung
Gold$6,300-068Coin photoCoin photo
Großbritannien, Elisabeth I
Halber Engel Ohne jahr (1559-1578). Linienrand
Gold--00Coin photoCoin photo
Großbritannien, Elisabeth I
1/4 Engel Ohne jahr (1559-1578)
Gold$3,700-073
