Münzkatalog Elisabeth I (1559-1602)

Gold$27,000-0261
Großbritannien, Elisabeth I
Sovereign Ohne jahr (1559-1600). Ketten am Rost
Gold$23,000-01
Großbritannien, Elisabeth I
1 Krone Ohne jahr (1559-1578). Linienrand
Gold$4,900-09
Großbritannien, Elisabeth I
1 Krone Ohne jahr (1559-1578). Breite Büste
Gold$6,200-039
Großbritannien, Elisabeth I
1 Krone Ohne jahr (1583-1603)
Gold$32,000-0240
Großbritannien, Elisabeth I
1 Pfund Ohne jahr (1583-1603)
Gold$30,000-01
Großbritannien, Elisabeth I
1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578). Linienrand
Gold$4,400-031
Großbritannien, Elisabeth I
1 Krone Ohne jahr (1559-1578). Punktumrandung
Gold$3,100-011
Großbritannien, Elisabeth I
1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578). Breite Büste
Gold$86,000-07
Großbritannien, Elisabeth I
Sovereign Ohne jahr (1559-1578). Gitter ohne Ketten
Gold$22,000-07
Großbritannien, Elisabeth I
1/2 Krone Ohne jahr (1561-1570)
Gold$8,200-02
Großbritannien, Elisabeth I
Halber Engel Ohne jahr (1559-1578). Z.HIB
Gold$5,200-031
Großbritannien, Elisabeth I
1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578). Punktumrandung
Gold$27,000-075
Großbritannien, Elisabeth I
1/2 Pfund Ohne jahr (1583-1603)
Gold$15,000-014
Großbritannien, Elisabeth I
1 Krone Ohne jahr (1561-1570)
Gold$7,200-032
Großbritannien, Elisabeth I
1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578). Breite Büste
Gold$83,000-024
Großbritannien, Elisabeth I
Rial Ohne jahr (1583-1600)
Gold$7,000-035
Großbritannien, Elisabeth I
1/2 Krone Ohne jahr (1583-1603)
Gold$20,000-057
Großbritannien, Elisabeth I
1/2 Pfund Ohne jahr (1561-1570)
Gold$6,000-020
Großbritannien, Elisabeth I
Engel Ohne jahr (1559-1578). Schiff nach links
Gold--00
Großbritannien, Elisabeth I
Halber Engel Ohne jahr (1559-1578). Punktumrandung. Ohne "E"
Gold$30,000-03
Großbritannien, Elisabeth I
1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578). Linienrand
Gold$7,800-018
Großbritannien, Elisabeth I
Engel Ohne jahr (1559-1578). Linienrand
Gold$7,300-0154
Großbritannien, Elisabeth I
1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578). Punktumrandung
Gold$7,600-02
Großbritannien, Elisabeth I
1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578). Kleines Porträt
Gold$8,700-07
Großbritannien, Elisabeth I
Engel Ohne jahr (1559-1578). Rand mit Punkten auf einer Seite
Gold$6,300-0215
Großbritannien, Elisabeth I
Engel Ohne jahr (1559-1603). Punktumrandung
Gold$6,300-068
Großbritannien, Elisabeth I
Halber Engel Ohne jahr (1559-1578). Punktumrandung
Gold--00
Großbritannien, Elisabeth I
Halber Engel Ohne jahr (1559-1578). Linienrand
Gold$3,700-073
Großbritannien, Elisabeth I
1/4 Engel Ohne jahr (1559-1578)
