1 Pfund Ohne jahr (1583-1603) (Großbritannien, Elisabeth I)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Pfund Ohne jahr (1583-1603) . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 34199, welches bei Heritage Auctions für 240.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. August 2022.

