1 Pfund Ohne jahr (1583-1603) (Großbritannien, Elisabeth I)
Spezifikation
- MetallGold (0,995)
- Gewicht11,2 g
- Reines Gold (0,3583 oz) 11,144 g
- Durchmesser38 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumElisabeth I
- Wertangabe1 Pfund
- JahrOhne jahr (1583-1603)
- Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Pfund Ohne jahr (1583-1603) . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 34199, welches bei Heritage Auctions für 240.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. August 2022.
VerkäuferNew York Sale
Datum15. Januar 2026
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
33000 $
Preis in Auktionswährung 33000 USD
VerkäuferNihon
Datum14. Dezember 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
41730 $
Preis in Auktionswährung 6500000 JPY
VerkäuferCambi Aste
Datum13. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMDC Monaco
Datum5. Juni 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSt James’s
Datum15. Januar 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
