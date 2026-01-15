flag
1 Pfund Ohne jahr (1583-1603) (Großbritannien, Elisabeth I)

Avers 1 Pfund Ohne jahr (1583-1603) - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth IRevers 1 Pfund Ohne jahr (1583-1603) - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I

Foto von: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Spezifikation

  • MetallGold (0,995)
  • Gewicht11,2 g
  • Reines Gold (0,3583 oz) 11,144 g
  • Durchmesser38 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumElisabeth I
  • Wertangabe1 Pfund
  • JahrOhne jahr (1583-1603)
  • Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:32000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Pfund Ohne jahr (1583-1603) - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I
Auktionspreise (236)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Pfund Ohne jahr (1583-1603) . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 34199, welches bei Heritage Auctions für 240.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. August 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Andere Filter
Großbritannien 1 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion New York Sale - 15. Januar 2026
VerkäuferNew York Sale
Datum15. Januar 2026
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
33000 $
Preis in Auktionswährung 33000 USD
Großbritannien 1 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Nihon - 14. Dezember 2025
VerkäuferNihon
Datum14. Dezember 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
41730 $
Preis in Auktionswährung 6500000 JPY
Großbritannien 1 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Spink - 10. Dezember 2025
VerkäuferSpink
Datum10. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Cambi Aste - 13. November 2025
VerkäuferCambi Aste
Datum13. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion MDC Monaco - 5. Juni 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum5. Juni 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion SINCONA - 28. Mai 2025
VerkäuferSINCONA
Datum28. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion St James’s - 15. Januar 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. Januar 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Morton & Eden - 21. November 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum21. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion GINZA - 16. November 2024
VerkäuferGINZA
Datum16. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion MDC Monaco - 24. Oktober 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Spink - 26. September 2024
VerkäuferSpink
Datum26. September 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Auction World - 14. Juli 2024
VerkäuferAuction World
Datum14. Juli 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Heritage - 10. Mai 2024
VerkäuferHeritage
Datum10. Mai 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
