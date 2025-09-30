1/2 Krone Ohne jahr (1561-1570) (Großbritannien, Elisabeth I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1561-1570) . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 48, welches bei Baldwin's of St. James's für 29.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Oktober 2020.

Erhaltung UNC (1) XF (3) VF (2) Keine Note (1) Service NGC (1)