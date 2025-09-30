GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1/2 Krone Ohne jahr (1561-1570) (Großbritannien, Elisabeth I)
Spezifikation
- MetallGold
- Gewicht1,4 g
- Durchmesser17 mm
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumElisabeth I
- Wertangabe1/2 Krone
- JahrOhne jahr (1561-1570)
- Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:22000 USD
Auktionspreise (7)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1561-1570) . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 48, welches bei Baldwin's of St. James's für 29.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Oktober 2020.
Erhaltung
Service
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
10749 $
Preis in Auktionswährung 8000 GBP
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungUNC
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum16. Dezember 2014
ErhaltungVF
Preis
