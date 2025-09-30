flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

1/2 Krone Ohne jahr (1561-1570) (Großbritannien, Elisabeth I)

Avers 1/2 Krone Ohne jahr (1561-1570) - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth IRevers 1/2 Krone Ohne jahr (1561-1570) - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • MetallGold
  • Gewicht1,4 g
  • Durchmesser17 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumElisabeth I
  • Wertangabe1/2 Krone
  • JahrOhne jahr (1561-1570)
  • Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:22000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Krone Ohne jahr (1561-1570) - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I
Auktionspreise (7)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1561-1570) . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 48, welches bei Baldwin's of St. James's für 29.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Oktober 2020.

Erhaltung
Service
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
10749 $
Preis in Auktionswährung 8000 GBP
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion NOONANS - 19. Juli 2023
VerkäuferNOONANS
Datum19. Juli 2023
ErhaltungXF
Preis
11731 $
Preis in Auktionswährung 9000 GBP
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 15. Oktober 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungUNC
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion DNW - 20. September 2018
VerkäuferDNW
Datum20. September 2018
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 16. Dezember 2014
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum16. Dezember 2014
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 5. März 2014
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum5. März 2014
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion Stack's - 16. August 2013
VerkäuferStack's
Datum16. August 2013
ErhaltungXF
Preis
