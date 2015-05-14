Halber Engel Ohne jahr (1559-1578). Z.HIB (Großbritannien, Elisabeth I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Halber Engel Ohne jahr (1559-1578) . Z.HIB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4, welches bei Baldwin's of St. James's für 6.600 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Oktober 2020.

Erhaltung VF (2)