flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

Halber Engel Ohne jahr (1559-1578). Z.HIB (Großbritannien, Elisabeth I)

Vielfalt: Z.HIB

Avers Halber Engel Ohne jahr (1559-1578) Z.HIB - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth IRevers Halber Engel Ohne jahr (1559-1578) Z.HIB - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I

Foto von: Baldwin's of St. James's

Spezifikation

  • MetallGold (0,994)
  • Gewicht2,6 g
  • Reines Gold (0,0831 oz) 2,5844 g
  • Durchmesser20,5 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumElisabeth I
  • WertangabeHalber Engel
  • JahrOhne jahr (1559-1578)
  • Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:8200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Halber Engel Ohne jahr (1559-1578) Z.HIB - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I
Auktionspreise (2)Variante (4)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Halber Engel Ohne jahr (1559-1578) . Z.HIB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4, welches bei Baldwin's of St. James's für 6.600 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Oktober 2020.

Erhaltung
Großbritannien Halber Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 15. Oktober 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungVF
Preis
8579 $
Preis in Auktionswährung 6600 GBP
Großbritannien Halber Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 14. Mai 2015
VerkäuferSpink
Datum14. Mai 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog Elisabeth IMünzen aus von Großbritannien 1559Alle Britische MünzenBritische Gold MünzenBritische Münzen Halber EngelNumismatische Auktionen