GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

Goldmünzen Engel Elisabeth I - Großbritannien

Engel 1559

JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1559-1578)Linienrand018Ohne jahr (1559-1578)Rand mit Punkten auf einer Seite07Ohne jahr (1559-1603)Punktumrandung0215Ohne jahr (1559-1578)Schiff nach links020
