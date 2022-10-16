Engel Ohne jahr (1559-1578). Rand mit Punkten auf einer Seite (Großbritannien, Elisabeth I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Engel Ohne jahr (1559-1578) . Rand mit Punkten auf einer Seite. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 390, welches bei Baldwin's of St. James's für 11.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Oktober 2012.

Erhaltung UNC (2) AU (1) XF (3) F (1) Erhaltung (slab) MS63 (2) DETAILS (1) Service NGC (3)