Engel Ohne jahr (1559-1578). Rand mit Punkten auf einer Seite (Großbritannien, Elisabeth I)
Vielfalt: Rand mit Punkten auf einer Seite
Foto von: Schulman b.v.
Spezifikation
- MetallGold (0,994)
- Gewicht5,2 g
- Reines Gold (0,1662 oz) 5,1688 g
- Durchmesser29 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumElisabeth I
- WertangabeEngel
- JahrOhne jahr (1559-1578)
- Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Engel Ohne jahr (1559-1578) . Rand mit Punkten auf einer Seite. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 390, welches bei Baldwin's of St. James's für 11.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Oktober 2012.
VerkäuferAuction World
Datum16. Oktober 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
2823 $
Preis in Auktionswährung 420000 JPY
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum1. Oktober 2012
ErhaltungXF
Preis
