flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

Engel Ohne jahr (1559-1578). Rand mit Punkten auf einer Seite (Großbritannien, Elisabeth I)

Vielfalt: Rand mit Punkten auf einer Seite

Avers Engel Ohne jahr (1559-1578) Rand mit Punkten auf einer Seite - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth IRevers Engel Ohne jahr (1559-1578) Rand mit Punkten auf einer Seite - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I

Foto von: Schulman b.v.

Spezifikation

  • MetallGold (0,994)
  • Gewicht5,2 g
  • Reines Gold (0,1662 oz) 5,1688 g
  • Durchmesser29 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumElisabeth I
  • WertangabeEngel
  • JahrOhne jahr (1559-1578)
  • Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:8700 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Engel Ohne jahr (1559-1578) Rand mit Punkten auf einer Seite - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I
Auktionspreise (7)Variante (4)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Engel Ohne jahr (1559-1578) . Rand mit Punkten auf einer Seite. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 390, welches bei Baldwin's of St. James's für 11.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Oktober 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Auction World - 16. Oktober 2022
VerkäuferAuction World
Datum16. Oktober 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
2823 $
Preis in Auktionswährung 420000 JPY
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 14. Juni 2022
VerkäuferSt James’s
Datum14. Juni 2022
ErhaltungF
Preis
2066 $
Preis in Auktionswährung 1700 GBP
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Schulman - 29. Oktober 2021
VerkäuferSchulman
Datum29. Oktober 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Auction World - 21. Juli 2019
VerkäuferAuction World
Datum21. Juli 2019
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Heritage - 8. Januar 2018
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Heritage - 8. Januar 2018
VerkäuferHeritage
Datum8. Januar 2018
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 1. Oktober 2012
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum1. Oktober 2012
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Teutoburger - 29. Oktober 2011
VerkäuferTeutoburger
Datum29. Oktober 2011
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog Elisabeth IMünzen aus von Großbritannien 1559Alle Britische MünzenBritische Gold MünzenBritische Münzen EngelNumismatische Auktionen