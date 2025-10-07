flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

Engel Ohne jahr (1559-1603). Punktumrandung (Großbritannien, Elisabeth I)

Vielfalt: Punktumrandung

Avers Engel Ohne jahr (1559-1603) Punktumrandung - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth IRevers Engel Ohne jahr (1559-1603) Punktumrandung - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I

Spezifikation

  • MetallGold (0,994)
  • Gewicht5,2 g
  • Reines Gold (0,1662 oz) 5,1688 g
  • Durchmesser29 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumElisabeth I
  • WertangabeEngel
  • JahrOhne jahr (1559-1603)
  • Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6300 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Engel Ohne jahr (1559-1603) Punktumrandung - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I
Auktionspreise (208)Variante (4)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Engel Ohne jahr (1559-1603) . Punktumrandung. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32190, welches bei Heritage Auctions für 45.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Januar 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Andere Filter
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1603) auf der Auktion Spink - 10. Dezember 2025
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1603) auf der Auktion Spink - 10. Dezember 2025
VerkäuferSpink
Datum10. Dezember 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
5587 $
Preis in Auktionswährung 4200 GBP
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1603) auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 9. Dezember 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Dezember 2025
ErhaltungXF
Preis
6663 $
Preis in Auktionswährung 5000 GBP
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1603) auf der Auktion Künker - 7. Oktober 2025
VerkäuferKünker
Datum7. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1603) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1603) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1603) auf der Auktion Heritage - 8. September 2025
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1603) auf der Auktion Heritage - 8. September 2025
VerkäuferHeritage
Datum8. September 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1603) auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1603) auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1603) auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1603) auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1603) auf der Auktion St James’s - 15. April 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. April 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1603) auf der Auktion Stack's - 13. März 2025
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1603) auf der Auktion Stack's - 13. März 2025
VerkäuferStack's
Datum13. März 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1603) auf der Auktion Heritage - 17. Dezember 2024
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1603) auf der Auktion Heritage - 17. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1603) auf der Auktion Auction World - 20. Oktober 2024
VerkäuferAuction World
Datum20. Oktober 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1603) auf der Auktion Nihon - 9. Juni 2024
VerkäuferNihon
Datum9. Juni 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1603) auf der Auktion Goldberg - 5. Juni 2024
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1603) auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 8. Mai 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1603) auf der Auktion Spink - 4. April 2024
VerkäuferSpink
Datum4. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1603) auf der Auktion St James’s - 27. März 2024
VerkäuferSt James’s
Datum27. März 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1603) auf der Auktion Spink - 27. Januar 2024
VerkäuferSpink
Datum27. Januar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1603) auf der Auktion Heritage Eur - 17. November 2023
VerkäuferHeritage Eur
Datum17. November 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1603) auf der Auktion St James’s - 8. November 2023
VerkäuferSt James’s
Datum8. November 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1603) auf der Auktion Heritage - 4. November 2023
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1603) auf der Auktion Heritage - 4. November 2023
VerkäuferHeritage
Datum4. November 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1603) auf der Auktion Stack's - 15. Oktober 2023
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1603) auf der Auktion Stack's - 15. Oktober 2023
VerkäuferStack's
Datum15. Oktober 2023
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
