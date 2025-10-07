GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
Engel Ohne jahr (1559-1603). Punktumrandung (Großbritannien, Elisabeth I)
Vielfalt: Punktumrandung
Spezifikation
- MetallGold (0,994)
- Gewicht5,2 g
- Reines Gold (0,1662 oz) 5,1688 g
- Durchmesser29 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumElisabeth I
- WertangabeEngel
- JahrOhne jahr (1559-1603)
- Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Engel Ohne jahr (1559-1603) . Punktumrandung. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32190, welches bei Heritage Auctions für 45.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Januar 2023.
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Dezember 2025
ErhaltungXF
Preis
6663 $
Preis in Auktionswährung 5000 GBP
VerkäuferHeritage
Datum8. September 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
VerkäuferAuction World
Datum20. Oktober 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
VerkäuferSt James’s
Datum27. März 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
VerkäuferSt James’s
Datum8. November 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
VerkäuferHeritage
Datum4. November 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
