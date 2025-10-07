Engel Ohne jahr (1559-1603). Punktumrandung (Großbritannien, Elisabeth I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Engel Ohne jahr (1559-1603) . Punktumrandung. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32190, welches bei Heritage Auctions für 45.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Januar 2023.

Erhaltung UNC (22) AU (31) XF (34) VF (105) F (11) Keine Note (5) Erhaltung (slab) MS65 (2) MS63 (7) MS62 (11) MS61 (1) AU58 (6) AU55 (15) AU53 (2) XF45 (6) DETAILS (9) Service NGC (50) PCGS (14) Andere Filter Münzen aus Sammlungen (1)

