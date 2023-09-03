Engel Ohne jahr (1559-1578). Linienrand (Großbritannien, Elisabeth I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Engel Ohne jahr (1559-1578) . Linienrand. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 612, welches bei Spink für 8.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Dezember 2013.

Erhaltung UNC (2) AU (1) XF (4) VF (8) F (3) Erhaltung (slab) MS62 (2) AU50 (1) Service NGC (3)