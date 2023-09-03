GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
Engel Ohne jahr (1559-1578). Linienrand (Großbritannien, Elisabeth I)
Vielfalt: Linienrand
Spezifikation
- MetallGold (0,994)
- Gewicht5,2 g
- Reines Gold (0,1662 oz) 5,1688 g
- Durchmesser29 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumElisabeth I
- WertangabeEngel
- JahrOhne jahr (1559-1578)
- Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Engel Ohne jahr (1559-1578) . Linienrand. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 612, welches bei Spink für 8.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Dezember 2013.
VerkäuferLondon Coins
Datum3. September 2023
ErhaltungXF
Preis
11958 $
Preis in Auktionswährung 9500 GBP
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum12. Juli 2022
ErhaltungF
Preis
2139 $
Preis in Auktionswährung 1800 GBP
VerkäuferSovereign Rarities
Datum27. April 2021
ErhaltungMS62 NGC
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungXF
Preis
