GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

Engel Ohne jahr (1559-1578). Linienrand (Großbritannien, Elisabeth I)

Vielfalt: Linienrand

Avers Engel Ohne jahr (1559-1578) Linienrand - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth IRevers Engel Ohne jahr (1559-1578) Linienrand - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,994)
  • Gewicht5,2 g
  • Reines Gold (0,1662 oz) 5,1688 g
  • Durchmesser29 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumElisabeth I
  • WertangabeEngel
  • JahrOhne jahr (1559-1578)
  • Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:7800 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Engel Ohne jahr (1559-1578) Linienrand - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I
Auktionspreise (18)Variante (4)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Engel Ohne jahr (1559-1578) . Linienrand. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 612, welches bei Spink für 8.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Dezember 2013.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion London Coins - 3. September 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. September 2023
ErhaltungXF
Preis
11958 $
Preis in Auktionswährung 9500 GBP
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 12. Juli 2022
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum12. Juli 2022
ErhaltungF
Preis
2139 $
Preis in Auktionswährung 1800 GBP
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 14. Juni 2022
VerkäuferSt James’s
Datum14. Juni 2022
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 14. Juni 2022
VerkäuferSt James’s
Datum14. Juni 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Sovereign Rarities - 27. April 2021
VerkäuferSovereign Rarities
Datum27. April 2021
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 15. Oktober 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 15. Oktober 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 15. September 2020
VerkäuferSpink
Datum15. September 2020
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2019
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2019
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion DNW - 19. September 2019
VerkäuferDNW
Datum19. September 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion CNG - 10. Januar 2018
VerkäuferCNG
Datum10. Januar 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Morton & Eden - 8. Dezember 2017
VerkäuferMorton & Eden
Datum8. Dezember 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 14. Mai 2015
VerkäuferSpink
Datum14. Mai 2015
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Heritage - 6. Januar 2014
VerkäuferHeritage
Datum6. Januar 2014
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 2. Dezember 2013
VerkäuferSpink
Datum2. Dezember 2013
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 24. Juni 2010
VerkäuferSpink
Datum24. Juni 2010
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 30. November 2005
VerkäuferSpink
Datum30. November 2005
ErhaltungVF
Preis
******
