Engel Ohne jahr (1559-1578). Schiff nach links (Großbritannien, Elisabeth I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Engel Ohne jahr (1559-1578) . Schiff nach links. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 16, welches bei Baldwin's of St. James's für 12.250 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Oktober 2020.

Erhaltung UNC (2) AU (4) XF (4) VF (9) F (1) Erhaltung (slab) AU58 (1) AU55 (2) DETAILS (4) Service NGC (5) PCGS (2)