GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
Engel Ohne jahr (1559-1578). Schiff nach links (Großbritannien, Elisabeth I)
Vielfalt: Schiff nach links
Foto von: Baldwin's of St. James's
Spezifikation
- MetallGold (0,994)
- Gewicht5,2 g
- Reines Gold (0,1662 oz) 5,1688 g
- Durchmesser29 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumElisabeth I
- WertangabeEngel
- JahrOhne jahr (1559-1578)
- Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6000 USD
Auktionspreise (20)Variante (4)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Engel Ohne jahr (1559-1578) . Schiff nach links. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 16, welches bei Baldwin's of St. James's für 12.250 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Oktober 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
10800 $
Preis in Auktionswährung 10800 USD
VerkäuferSavoca Numismatik
Datum14. Oktober 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungXF
Preis
******
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungXF
Preis
******
