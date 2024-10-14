flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

Engel Ohne jahr (1559-1578). Schiff nach links (Großbritannien, Elisabeth I)

Vielfalt: Schiff nach links

Avers Engel Ohne jahr (1559-1578) Schiff nach links - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth IRevers Engel Ohne jahr (1559-1578) Schiff nach links - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I

Foto von: Baldwin's of St. James's

Spezifikation

  • MetallGold (0,994)
  • Gewicht5,2 g
  • Reines Gold (0,1662 oz) 5,1688 g
  • Durchmesser29 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumElisabeth I
  • WertangabeEngel
  • JahrOhne jahr (1559-1578)
  • Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Engel Ohne jahr (1559-1578) Schiff nach links - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I
Auktionspreise (20)Variante (4)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Engel Ohne jahr (1559-1578) . Schiff nach links. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 16, welches bei Baldwin's of St. James's für 12.250 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Oktober 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
10800 $
Preis in Auktionswährung 10800 USD
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
4800 $
Preis in Auktionswährung 4800 USD
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Savoca Numismatik - 14. Oktober 2024
VerkäuferSavoca Numismatik
Datum14. Oktober 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion GINZA - 10. Oktober 2022
VerkäuferGINZA
Datum10. Oktober 2022
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 14. Juni 2022
VerkäuferSt James’s
Datum14. Juni 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 14. Juni 2022
VerkäuferSt James’s
Datum14. Juni 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 28. September 2021
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 28. September 2021
VerkäuferSpink
Datum28. September 2021
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 15. Oktober 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 15. Oktober 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 15. Oktober 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion DNW - 19. September 2019
VerkäuferDNW
Datum19. September 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion DNW - 25. April 2019
VerkäuferDNW
Datum25. April 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Heritage - 19. April 2016
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Heritage - 19. April 2016
VerkäuferHeritage
Datum19. April 2016
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion DNW - 18. September 2015
VerkäuferDNW
Datum18. September 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 2. Dezember 2013
VerkäuferSpink
Datum2. Dezember 2013
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 13. Dezember 2011
VerkäuferSpink
Datum13. Dezember 2011
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 5. Mai 2005
VerkäuferSpink
Datum5. Mai 2005
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 8. Oktober 2003
VerkäuferSpink
Datum8. Oktober 2003
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 8. Oktober 2003
VerkäuferSpink
Datum8. Oktober 2003
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
