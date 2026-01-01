flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

Münzen von Großbritannien 1565

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign Ohne jahr (1559-1578)Gitter ohne Ketten
Durchschnittlicher Preis86000 $
Verkauf
07
Vorderseite
Rückseite
Sovereign Ohne jahr (1559-1600)Ketten am Rost
Durchschnittlicher Preis27000 $
Verkauf
0261
Vorderseite
Rückseite
Engel Ohne jahr (1559-1578)Linienrand
Durchschnittlicher Preis7800 $
Verkauf
018
Vorderseite
Rückseite
Engel Ohne jahr (1559-1578)Rand mit Punkten auf einer Seite
Durchschnittlicher Preis8700 $
Verkauf
07
Vorderseite
Rückseite
Engel Ohne jahr (1559-1603)Punktumrandung
Durchschnittlicher Preis6300 $
Verkauf
0215
Vorderseite
Rückseite
Engel Ohne jahr (1559-1578)Schiff nach links
Durchschnittlicher Preis6000 $
Verkauf
020
Vorderseite
Rückseite
Halber Engel Ohne jahr (1559-1578)Linienrand
Durchschnittlicher Preis
Verkauf
00
Vorderseite
Rückseite
Halber Engel Ohne jahr (1559-1578)Z.HIB
Durchschnittlicher Preis8200 $
Verkauf
02
Vorderseite
Rückseite
Halber Engel Ohne jahr (1559-1578)Punktumrandung
Durchschnittlicher Preis6300 $
Verkauf
068
Vorderseite
Rückseite
Halber Engel Ohne jahr (1559-1578)Punktumrandung. Ohne "E"
Durchschnittlicher Preis
Verkauf
00
Vorderseite
Rückseite
1/4 Engel Ohne jahr (1559-1578)
Durchschnittlicher Preis3700 $
Verkauf
073
Vorderseite
Rückseite
1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578)Linienrand
Durchschnittlicher Preis30000 $
Verkauf
03
Vorderseite
Rückseite
1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578)Punktumrandung
Durchschnittlicher Preis7300 $
Verkauf
0154
Vorderseite
Rückseite
1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578)Kleines Porträt
Durchschnittlicher Preis7600 $
Verkauf
02
Vorderseite
Rückseite
1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578)Breite Büste
Durchschnittlicher Preis7200 $
Verkauf
032
Vorderseite
Rückseite
1/2 Pfund Ohne jahr (1561-1570)
Durchschnittlicher Preis20000 $
Verkauf
057
Vorderseite
Rückseite
1 Krone Ohne jahr (1559-1578)Linienrand
Durchschnittlicher Preis23000 $
Verkauf
01
Vorderseite
Rückseite
1 Krone Ohne jahr (1559-1578)Punktumrandung
Durchschnittlicher Preis4400 $
Verkauf
031
Vorderseite
Rückseite
1 Krone Ohne jahr (1559-1578)Breite Büste
Durchschnittlicher Preis4900 $
Verkauf
09
Vorderseite
Rückseite
1 Krone Ohne jahr (1561-1570)
Durchschnittlicher Preis15000 $
Verkauf
014
Vorderseite
Rückseite
1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578)Linienrand
Durchschnittlicher Preis30000 $
Verkauf
01
Vorderseite
Rückseite
1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578)Punktumrandung
Durchschnittlicher Preis5200 $
Verkauf
031
Vorderseite
Rückseite
1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578)Breite Büste
Durchschnittlicher Preis3100 $
Verkauf
011
Vorderseite
Rückseite
1/2 Krone Ohne jahr (1561-1570)
Durchschnittlicher Preis22000 $
Verkauf
07
