flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

Sovereign Ohne jahr (1559-1600). Ketten am Rost (Großbritannien, Elisabeth I)

Vielfalt: Ketten am Rost

Avers Sovereign Ohne jahr (1559-1600) Ketten am Rost - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth IRevers Sovereign Ohne jahr (1559-1600) Ketten am Rost - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I

Foto von: Numismatica Genevensis SA

Spezifikation

  • MetallGold (0,995)
  • Gewicht15,55 g
  • Reines Gold (0,4974 oz) 15,4723 g
  • Durchmesser43 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumElisabeth I
  • WertangabeSovereign
  • JahrOhne jahr (1559-1600)
  • Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:27000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign Ohne jahr (1559-1600) Ketten am Rost - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I
Auktionspreise (255)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Sovereign Ohne jahr (1559-1600) . Ketten am Rost. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 6, welches bei Dix Noonan Webb für 140.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. November 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1559-1600) auf der Auktion Spink - 30. Januar 2026
VerkäuferSpink
Datum30. Januar 2026
ErhaltungVF
Preis
19328 $
Preis in Auktionswährung 14000 GBP
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1559-1600) auf der Auktion New York Sale - 15. Januar 2026
VerkäuferNew York Sale
Datum15. Januar 2026
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
61250 $
Preis in Auktionswährung 61250 USD
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1559-1600) auf der Auktion St James’s - 14. Januar 2026
VerkäuferSt James’s
Datum14. Januar 2026
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1559-1600) auf der Auktion St James’s - 14. Januar 2026
VerkäuferSt James’s
Datum14. Januar 2026
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1559-1600) auf der Auktion St James’s - 14. Januar 2026
VerkäuferSt James’s
Datum14. Januar 2026
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1559-1600) auf der Auktion Numismatica Genevensis - 24. November 2025
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum24. November 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1559-1600) auf der Auktion GINZA - 15. November 2025
VerkäuferGINZA
Datum15. November 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1559-1600) auf der Auktion Coin Cabinet - 23. Oktober 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum23. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1559-1600) auf der Auktion Künker - 7. Oktober 2025
VerkäuferKünker
Datum7. Oktober 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1559-1600) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1559-1600) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1559-1600) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1559-1600) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1559-1600) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1559-1600) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1559-1600) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1559-1600) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1559-1600) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1559-1600) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1559-1600) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1559-1600) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1559-1600) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1559-1600) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1559-1600) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1559-1600) auf der Auktion St James’s - 24. September 2025
VerkäuferSt James’s
Datum24. September 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1559-1600) auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1559-1600) auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1559-1600) auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1559-1600) auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1559-1600) auf der Auktion St James’s - 15. Juli 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog Elisabeth IMünzen aus von Großbritannien 1559Alle Britische MünzenBritische Gold MünzenBritische Münzen SovereignNumismatische Auktionen