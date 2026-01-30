GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
Sovereign Ohne jahr (1559-1600). Ketten am Rost (Großbritannien, Elisabeth I)
Vielfalt: Ketten am Rost
Foto von: Numismatica Genevensis SA
Spezifikation
- MetallGold (0,995)
- Gewicht15,55 g
- Reines Gold (0,4974 oz) 15,4723 g
- Durchmesser43 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumElisabeth I
- WertangabeSovereign
- JahrOhne jahr (1559-1600)
- Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:27000 USD
Auktionspreise (255)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Sovereign Ohne jahr (1559-1600) . Ketten am Rost. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 6, welches bei Dix Noonan Webb für 140.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. November 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNew York Sale
Datum15. Januar 2026
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
61250 $
Preis in Auktionswährung 61250 USD
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum24. November 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSt James’s
Datum24. September 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...13
Beliebte Abschnitte