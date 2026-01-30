flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578). Breite Büste (Großbritannien, Elisabeth I)

Vielfalt: Breite Büste

Avers 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) Breite Büste - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth IRevers 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) Breite Büste - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I

Foto von: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Spezifikation

  • MetallGold (0,994)
  • Gewicht5,55 g
  • Reines Gold (0,1774 oz) 5,5167 g
  • Durchmesser30 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumElisabeth I
  • Wertangabe1/2 Pfund
  • JahrOhne jahr (1559-1578)
  • Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:7200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) Breite Büste - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I
Auktionspreise (30)Variante (4)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) . Breite Büste. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32189, welches bei Heritage Auctions für 28.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Januar 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 30. Januar 2026
VerkäuferSpink
Datum30. Januar 2026
ErhaltungVF
Preis
8974 $
Preis in Auktionswährung 6500 GBP
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 14. Januar 2026
VerkäuferSt James’s
Datum14. Januar 2026
ErhaltungMS61 NGC
Preis
16500 $
Preis in Auktionswährung 16500 USD
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 10. Dezember 2025
VerkäuferSpink
Datum10. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
Preis

Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion GINZA - 15. November 2025
VerkäuferGINZA
Datum15. November 2025
ErhaltungXF
Preis
Preis

Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 24. November 2023
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum24. November 2023
ErhaltungF
Preis
Preis

Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Stack's - 15. Oktober 2023
VerkäuferStack's
Datum15. Oktober 2023
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
Preis

Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Stack's - 16. August 2023
VerkäuferStack's
Datum16. August 2023
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
Preis

Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Heritage - 9. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. Januar 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Preis

Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Stack's - 24. August 2022
VerkäuferStack's
Datum24. August 2022
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
Preis

Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 14. Juni 2022
VerkäuferSt James’s
Datum14. Juni 2022
ErhaltungVF
Preis
Preis

Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 14. Juni 2022
VerkäuferSt James’s
Datum14. Juni 2022
ErhaltungVF
Preis
Preis

Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2022
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Preis

Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Heritage - 7. Mai 2022
VerkäuferHeritage
Datum7. Mai 2022
ErhaltungAU53 NGC
Preis
Preis

Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Stack's - 18. August 2021
VerkäuferStack's
Datum18. August 2021
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
Preis

Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Stack's - 15. Januar 2021
VerkäuferStack's
Datum15. Januar 2021
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
Preis

Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion CNG - 23. September 2020
VerkäuferCNG
Datum23. September 2020
ErhaltungVF
Preis
Preis

Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion DNW - 22. April 2020
VerkäuferDNW
Datum22. April 2020
ErhaltungF
Preis
Preis

Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion CNG - 15. Januar 2020
VerkäuferCNG
Datum15. Januar 2020
ErhaltungVF
Preis
Preis

Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Goldberg - 5. Juni 2019
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2019
ErhaltungAU
Preis
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 4. April 2019
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum4. April 2019
ErhaltungF
Preis
Preis

Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion CNG - 12. September 2018
VerkäuferCNG
Datum12. September 2018
ErhaltungVF
Preis
Preis

