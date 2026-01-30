1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578). Breite Büste (Großbritannien, Elisabeth I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) . Breite Büste. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32189, welches bei Heritage Auctions für 28.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Januar 2023.

