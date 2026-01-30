GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578). Breite Büste (Großbritannien, Elisabeth I)
Vielfalt: Breite Büste
Spezifikation
- MetallGold (0,994)
- Gewicht5,55 g
- Reines Gold (0,1774 oz) 5,5167 g
- Durchmesser30 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumElisabeth I
- Wertangabe1/2 Pfund
- JahrOhne jahr (1559-1578)
- Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:7200 USD
Auktionspreise (30)Variante (4)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) . Breite Büste. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32189, welches bei Heritage Auctions für 28.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Januar 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSt James’s
Datum14. Januar 2026
ErhaltungMS61 NGC
Preis
16500 $
Preis in Auktionswährung 16500 USD
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum24. November 2023
ErhaltungF
Preis
VerkäuferStack's
Datum15. Oktober 2023
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum4. April 2019
ErhaltungF
Preis
12
