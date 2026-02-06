flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

Halber Engel Ohne jahr (1559-1578). Punktumrandung. Ohne "E" (Großbritannien, Elisabeth I)

Vielfalt: Punktumrandung. Ohne "E"

Spezifikation

  • MetallGold (0,994)
  • Gewicht2,6 g
  • Reines Gold (0,0831 oz) 2,5844 g
  • Durchmesser20,5 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumElisabeth I
  • WertangabeHalber Engel
  • JahrOhne jahr (1559-1578)
  • Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
