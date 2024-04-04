GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1 Krone Ohne jahr (1559-1578). Breite Büste (Großbritannien, Elisabeth I)
Vielfalt: Breite Büste
Foto von: Morton & Eden Ltd
Spezifikation
- MetallGold (0,994)
- Gewicht2,83 g
- Reines Gold (0,0904 oz) 2,813 g
- Durchmesser24 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumElisabeth I
- Wertangabe1 Krone
- JahrOhne jahr (1559-1578)
- Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4900 USD
Auktionspreise (9)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) . Breite Büste. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 16, welches bei Spink für 8.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. September 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungXF
Preis


VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum2. April 2020
ErhaltungF
Preis


