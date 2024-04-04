flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

1 Krone Ohne jahr (1559-1578). Breite Büste (Großbritannien, Elisabeth I)

Vielfalt: Breite Büste

Avers 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) Breite Büste - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth IRevers 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) Breite Büste - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I

Foto von: Morton & Eden Ltd

Spezifikation

  • MetallGold (0,994)
  • Gewicht2,83 g
  • Reines Gold (0,0904 oz) 2,813 g
  • Durchmesser24 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumElisabeth I
  • Wertangabe1 Krone
  • JahrOhne jahr (1559-1578)
  • Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4900 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) Breite Büste - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I
Auktionspreise (9)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) . Breite Büste. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 16, welches bei Spink für 8.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. September 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 4. April 2024
VerkäuferSpink
Datum4. April 2024
ErhaltungVF
Preis
2277 $
Preis in Auktionswährung 1800 GBP
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion NOONANS - 7. Februar 2024
VerkäuferNOONANS
Datum7. Februar 2024
ErhaltungF
Preis
3781 $
Preis in Auktionswährung 3000 GBP
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion London Coins - 3. September 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. September 2023
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 14. Juni 2022
VerkäuferSt James’s
Datum14. Juni 2022
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 28. September 2021
VerkäuferSpink
Datum28. September 2021
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 28. September 2021
VerkäuferSpink
Datum28. September 2021
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 15. Oktober 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 2. April 2020
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum2. April 2020
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 5. Mai 2015
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum5. Mai 2015
ErhaltungVF
Preis
