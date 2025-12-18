1/2 Pfund Ohne jahr (1561-1570) (Großbritannien, Elisabeth I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Pfund Ohne jahr (1561-1570) . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1119, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 67.500 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Januar 2024.

