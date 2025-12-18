GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1/2 Pfund Ohne jahr (1561-1570) (Großbritannien, Elisabeth I)
Spezifikation
- MetallGold
- Gewicht5,55 g
- Durchmesser29 mm
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumElisabeth I
- Wertangabe1/2 Pfund
- JahrOhne jahr (1561-1570)
- Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:20000 USD
Auktionspreise (57)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Pfund Ohne jahr (1561-1570) . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1119, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 67.500 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Januar 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
22842 $
Preis in Auktionswährung 17000 GBP
VerkäuferSt James’s
Datum24. September 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis

123
