flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

1/2 Pfund Ohne jahr (1561-1570) (Großbritannien, Elisabeth I)

Avers 1/2 Pfund Ohne jahr (1561-1570) - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth IRevers 1/2 Pfund Ohne jahr (1561-1570) - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold
  • Gewicht5,55 g
  • Durchmesser29 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumElisabeth I
  • Wertangabe1/2 Pfund
  • JahrOhne jahr (1561-1570)
  • Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:20000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Pfund Ohne jahr (1561-1570) - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I
Auktionspreise (57)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Pfund Ohne jahr (1561-1570) . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1119, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 67.500 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Januar 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion Schulman - 18. Dezember 2025
VerkäuferSchulman
Datum18. Dezember 2025
ErhaltungXF
Preis
15264 $
Preis in Auktionswährung 13000 EUR
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
22842 $
Preis in Auktionswährung 17000 GBP
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion St James’s - 24. September 2025
VerkäuferSt James’s
Datum24. September 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16. September 2025
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum16. September 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion Morton & Eden - 23. Juli 2025
VerkäuferMorton & Eden
Datum23. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion St James’s - 15. Juli 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion Stack's - 13. März 2025
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion Stack's - 13. März 2025
VerkäuferStack's
Datum13. März 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion St James’s - 15. Januar 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. Januar 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion Spink - 9. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum9. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion GINZA - 16. November 2024
VerkäuferGINZA
Datum16. November 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion Spink - 26. September 2024
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion Spink - 26. September 2024
VerkäuferSpink
Datum26. September 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion NOONANS - 7. Februar 2024
VerkäuferNOONANS
Datum7. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion Goldberg - 31. Januar 2024
VerkäuferGoldberg
Datum31. Januar 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion NOONANS - 19. Juli 2023
VerkäuferNOONANS
Datum19. Juli 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion NOONANS - 19. Juli 2023
VerkäuferNOONANS
Datum19. Juli 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion NOONANS - 19. Juli 2023
VerkäuferNOONANS
Datum19. Juli 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion NOONANS - 19. Juli 2023
VerkäuferNOONANS
Datum19. Juli 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion Künker - 22. Juni 2023
VerkäuferKünker
Datum22. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion St James’s - 14. Juni 2022
VerkäuferSt James’s
Datum14. Juni 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 10. März 2022
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. März 2022
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion SINCONA - 21. November 2021
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog Elisabeth IMünzen aus von Großbritannien 1561Alle Britische MünzenBritische Gold MünzenBritische Münzen 1/2 PfundNumismatische Auktionen