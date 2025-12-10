GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1/4 Engel Ohne jahr (1559-1578) (Großbritannien, Elisabeth I)
Spezifikation
- MetallGold (0,994)
- Gewicht1,3 g
- Reines Gold (0,0415 oz) 1,2922 g
- Durchmesser17 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumElisabeth I
- Wertangabe1/4 Engel
- JahrOhne jahr (1559-1578)
- Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3700 USD
Auktionspreise (70)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/4 Engel Ohne jahr (1559-1578) . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1, welches bei Spink für 5.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. September 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum17. September 2024
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferSt James’s
Datum27. September 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
VerkäuferSt James’s
Datum27. September 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
