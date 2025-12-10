flag
1/4 Engel Ohne jahr (1559-1578) (Großbritannien, Elisabeth I)

Avers 1/4 Engel Ohne jahr (1559-1578) - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth IRevers 1/4 Engel Ohne jahr (1559-1578) - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,994)
  • Gewicht1,3 g
  • Reines Gold (0,0415 oz) 1,2922 g
  • Durchmesser17 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumElisabeth I
  • Wertangabe1/4 Engel
  • JahrOhne jahr (1559-1578)
  • Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3700 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/4 Engel Ohne jahr (1559-1578) - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I
Auktionspreise (70)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/4 Engel Ohne jahr (1559-1578) . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1, welches bei Spink für 5.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. September 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/4 Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 10. Dezember 2025
VerkäuferSpink
Datum10. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
2261 $
Preis in Auktionswährung 1700 GBP
Großbritannien 1/4 Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
Großbritannien 1/4 Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Großbritannien 1/4 Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
Großbritannien 1/4 Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
6449 $
Preis in Auktionswährung 4800 GBP
Großbritannien 1/4 Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
Großbritannien 1/4 Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungXF40 PCGS
Preis
******
Großbritannien 1/4 Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 9. Juli 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/4 Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Heritage - 22. Januar 2025
Großbritannien 1/4 Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Heritage - 22. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum22. Januar 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Großbritannien 1/4 Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17. September 2024
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum17. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/4 Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
Großbritannien 1/4 Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Großbritannien 1/4 Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion NOONANS - 27. Juni 2024
VerkäuferNOONANS
Datum27. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/4 Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 4. April 2024
VerkäuferSpink
Datum4. April 2024
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Großbritannien 1/4 Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 27. März 2024
VerkäuferSt James’s
Datum27. März 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Großbritannien 1/4 Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion NOONANS - 7. Februar 2024
VerkäuferNOONANS
Datum7. Februar 2024
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1/4 Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 27. September 2023
VerkäuferSt James’s
Datum27. September 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Großbritannien 1/4 Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 27. September 2023
VerkäuferSt James’s
Datum27. September 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Großbritannien 1/4 Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Heritage - 20. Juli 2023
Großbritannien 1/4 Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Heritage - 20. Juli 2023
VerkäuferHeritage
Datum20. Juli 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Großbritannien 1/4 Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 28. Juni 2023
VerkäuferSt James’s
Datum28. Juni 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Großbritannien 1/4 Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Großbritannien 1/4 Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion CNG - 11. Januar 2023
VerkäuferCNG
Datum11. Januar 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/4 Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Großbritannien 1/4 Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 14. Juni 2022
VerkäuferSt James’s
Datum14. Juni 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/4 Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 14. Juni 2022
VerkäuferSt James’s
Datum14. Juni 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Beliebte Abschnitte
