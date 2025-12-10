1/4 Engel Ohne jahr (1559-1578) (Großbritannien, Elisabeth I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/4 Engel Ohne jahr (1559-1578) . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1, welches bei Spink für 5.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. September 2021.

