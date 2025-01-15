flag
Großbritannien

1 Krone Ohne jahr (1559-1578). Punktumrandung (Großbritannien, Elisabeth I)

Vielfalt: Punktumrandung

Avers 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) Punktumrandung - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth IRevers 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) Punktumrandung - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I

Foto von: Classical Numismatic Group, LLC

Spezifikation

  • MetallGold (0,994)
  • Gewicht2,83 g
  • Reines Gold (0,0904 oz) 2,813 g
  • Durchmesser24 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumElisabeth I
  • Wertangabe1 Krone
  • JahrOhne jahr (1559-1578)
  • Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4400 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) Punktumrandung - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I
Auktionspreise (31)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) . Punktumrandung. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 10, welches bei Baldwin's of St. James's für 12.250 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Oktober 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 15. Januar 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. Januar 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
6000 $
Preis in Auktionswährung 6000 USD
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Sovereign Rarities - 19. November 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum19. November 2024
ErhaltungVF
Preis
4311 $
Preis in Auktionswährung 3400 GBP
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Bruun Rasmussen - 21. Januar 2024
VerkäuferBruun Rasmussen
Datum21. Januar 2024
ErhaltungVF
Preis
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Bruun Rasmussen - 7. November 2023
VerkäuferBruun Rasmussen
Datum7. November 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungMS60 NGC
Preis
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 14. Juni 2022
VerkäuferSt James’s
Datum14. Juni 2022
ErhaltungVF
Preis
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 14. Juni 2022
VerkäuferSt James’s
Datum14. Juni 2022
ErhaltungF
Preis
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 14. Juni 2022
VerkäuferSt James’s
Datum14. Juni 2022
ErhaltungVF
Preis
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 23. Januar 2022
VerkäuferSpink
Datum23. Januar 2022
ErhaltungF
Preis
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 23. September 2021
VerkäuferSt James’s
Datum23. September 2021
ErhaltungVF
Preis
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 23. September 2021
VerkäuferSt James’s
Datum23. September 2021
ErhaltungVF
Preis
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Stack's - 18. August 2021
VerkäuferStack's
Datum18. August 2021
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 15. Oktober 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungAU
Preis
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion CNG - 15. Januar 2020
VerkäuferCNG
Datum15. Januar 2020
ErhaltungVF
Preis
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion DNW - 19. September 2019
VerkäuferDNW
Datum19. September 2019
ErhaltungVF
Preis
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion CNG - 12. September 2018
VerkäuferCNG
Datum12. September 2018
ErhaltungVF
Preis
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion CNG - 14. März 2018
VerkäuferCNG
Datum14. März 2018
ErhaltungF
Preis
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Morton & Eden - 8. Dezember 2017
VerkäuferMorton & Eden
Datum8. Dezember 2017
ErhaltungF
Preis
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Stack's - 19. August 2015
VerkäuferStack's
Datum19. August 2015
ErhaltungXF40 NGC
Preis
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 24. September 2013
VerkäuferSpink
Datum24. September 2013
ErhaltungVF
Preis
Preis
