GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1 Krone Ohne jahr (1559-1578). Punktumrandung (Großbritannien, Elisabeth I)
Vielfalt: Punktumrandung
Foto von: Classical Numismatic Group, LLC
Spezifikation
- MetallGold (0,994)
- Gewicht2,83 g
- Reines Gold (0,0904 oz) 2,813 g
- Durchmesser24 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumElisabeth I
- Wertangabe1 Krone
- JahrOhne jahr (1559-1578)
- Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4400 USD
Auktionspreise (31)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) . Punktumrandung. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 10, welches bei Baldwin's of St. James's für 12.250 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Oktober 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSt James’s
Datum15. Januar 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
6000 $
Preis in Auktionswährung 6000 USD
VerkäuferSovereign Rarities
Datum19. November 2024
ErhaltungVF
Preis
4311 $
Preis in Auktionswährung 3400 GBP
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Beliebte Abschnitte