GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

1 Krone Ohne jahr (1559-1578). Linienrand (Großbritannien, Elisabeth I)

Vielfalt: Linienrand

Avers 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) Linienrand - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth IRevers 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) Linienrand - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I

Foto von: Baldwin's of St. James's

Spezifikation

  • MetallGold (0,994)
  • Gewicht2,83 g
  • Reines Gold (0,0904 oz) 2,813 g
  • Durchmesser24 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumElisabeth I
  • Wertangabe1 Krone
  • JahrOhne jahr (1559-1578)
  • Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:23000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) Linienrand - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I
Auktionspreise (1)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) . Linienrand. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 6, welches bei Baldwin's of St. James's für 18.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Oktober 2020.

Erhaltung
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 15. Oktober 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungVF
Preis
