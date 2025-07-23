GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578). Punktumrandung (Großbritannien, Elisabeth I)
Vielfalt: Punktumrandung
Spezifikation
- MetallGold (0,994)
- Gewicht1,4 g
- Reines Gold (0,0447 oz) 1,3916 g
- Durchmesser17 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumElisabeth I
- Wertangabe1/2 Krone
- JahrOhne jahr (1559-1578)
- Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:5200 USD
Auktionspreise (29)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) . Punktumrandung. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 10, welches bei Spink für 13.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. September 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSt James’s
Datum27. September 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSt James’s
Datum1. März 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHeritage
Datum4. November 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Beliebte Abschnitte