1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578). Punktumrandung (Großbritannien, Elisabeth I)

Vielfalt: Punktumrandung

Avers 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) Punktumrandung - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth IRevers 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) Punktumrandung - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • MetallGold (0,994)
  • Gewicht1,4 g
  • Reines Gold (0,0447 oz) 1,3916 g
  • Durchmesser17 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumElisabeth I
  • Wertangabe1/2 Krone
  • JahrOhne jahr (1559-1578)
  • Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:5200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) Punktumrandung - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I
Auktionspreise (29)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) . Punktumrandung. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 10, welches bei Spink für 13.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. September 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
6987 $
Preis in Auktionswährung 5200 GBP
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Morton & Eden - 23. Juli 2025
VerkäuferMorton & Eden
Datum23. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
4732 $
Preis in Auktionswährung 3500 GBP
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungVF30 ICG
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 10. September 2024
VerkäuferSpink
Datum10. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 4. April 2024
VerkäuferSpink
Datum4. April 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 27. September 2023
VerkäuferSt James’s
Datum27. September 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 27. September 2023
VerkäuferSt James’s
Datum27. September 2023
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 1. März 2023
VerkäuferSt James’s
Datum1. März 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Heritage - 4. November 2022
VerkäuferHeritage
Datum4. November 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 14. Juni 2022
VerkäuferSt James’s
Datum14. Juni 2022
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 14. Juni 2022
VerkäuferSt James’s
Datum14. Juni 2022
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 23. Januar 2022
VerkäuferSpink
Datum23. Januar 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 28. September 2021
VerkäuferSpink
Datum28. September 2021
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 23. September 2021
VerkäuferSt James’s
Datum23. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 23. September 2021
VerkäuferSt James’s
Datum23. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 17. Januar 2021
VerkäuferSpink
Datum17. Januar 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion CNG - 2. Dezember 2020
VerkäuferCNG
Datum2. Dezember 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 15. Oktober 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 15. Oktober 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion CNG - 17. September 2020
VerkäuferCNG
Datum17. September 2020
ErhaltungF
Preis
******
Beliebte Abschnitte
