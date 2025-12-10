GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
Halber Engel Ohne jahr (1559-1578). Punktumrandung (Großbritannien, Elisabeth I)
Vielfalt: Punktumrandung
Foto von: Baldwin's of St. James's
Spezifikation
- MetallGold (0,994)
- Gewicht2,6 g
- Reines Gold (0,0831 oz) 2,5844 g
- Durchmesser20,5 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumElisabeth I
- WertangabeHalber Engel
- JahrOhne jahr (1559-1578)
- Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6300 USD
Auktionspreise (67)Variante (4)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Halber Engel Ohne jahr (1559-1578) . Punktumrandung. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30215, welches bei Heritage Auctions für 16.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Mai 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferThe Coinery
Datum23. November 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
9286 $
Preis in Auktionswährung 7100 GBP
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum31. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...4
