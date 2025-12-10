flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

Halber Engel Ohne jahr (1559-1578). Punktumrandung (Großbritannien, Elisabeth I)

Vielfalt: Punktumrandung

Avers Halber Engel Ohne jahr (1559-1578) Punktumrandung - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth IRevers Halber Engel Ohne jahr (1559-1578) Punktumrandung - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I

Foto von: Baldwin's of St. James's

Spezifikation

  • MetallGold (0,994)
  • Gewicht2,6 g
  • Reines Gold (0,0831 oz) 2,5844 g
  • Durchmesser20,5 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumElisabeth I
  • WertangabeHalber Engel
  • JahrOhne jahr (1559-1578)
  • Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Halber Engel Ohne jahr (1559-1578) . Punktumrandung. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30215, welches bei Heritage Auctions für 16.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Mai 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Halber Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 10. Dezember 2025
VerkäuferSpink
Datum10. Dezember 2025
ErhaltungXF
Preis
5055 $
Preis in Auktionswährung 3800 GBP
Großbritannien Halber Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion The Coinery - 23. November 2025
VerkäuferThe Coinery
Datum23. November 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
9286 $
Preis in Auktionswährung 7100 GBP
Großbritannien Halber Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 31. Oktober 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum31. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Halber Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStack's
Datum13. März 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Halber Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion NOONANS - 19. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum19. September 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Halber Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 8. Mai 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Halber Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion NOONANS - 16. April 2024
VerkäuferNOONANS
Datum16. April 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Halber Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Goldberg - 31. Januar 2024
VerkäuferGoldberg
Datum31. Januar 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Halber Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Halber Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 14. Juni 2022
VerkäuferSt James’s
Datum14. Juni 2022
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHeritage
Datum7. Mai 2022
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Halber Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion SINCONA - 21. November 2021
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSpink
Datum28. September 2021
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSpink
Datum28. September 2021
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Halber Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 23. September 2021
VerkäuferSt James’s
Datum23. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Halber Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 23. September 2021
VerkäuferSt James’s
Datum23. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Halber Engel Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 23. September 2021
VerkäuferSt James’s
Datum23. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
