Sovereign Ohne jahr (1559-1578). Gitter ohne Ketten (Großbritannien, Elisabeth I)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Sovereign Ohne jahr (1559-1578) . Gitter ohne Ketten. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1, welches bei Dix Noonan Webb für 140.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. November 2021.

