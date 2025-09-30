GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
Sovereign Ohne jahr (1559-1578). Gitter ohne Ketten (Großbritannien, Elisabeth I)
Vielfalt: Gitter ohne Ketten
Foto von: Dix Noonan Webb
Spezifikation
- MetallGold (0,995)
- Gewicht15,55 g
- Reines Gold (0,4974 oz) 15,4723 g
- Durchmesser43 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumElisabeth I
- WertangabeSovereign
- JahrOhne jahr (1559-1578)
- Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:86000 USD
Auktionspreise (7)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Sovereign Ohne jahr (1559-1578) . Gitter ohne Ketten. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1, welches bei Dix Noonan Webb für 140.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. November 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
64494 $
Preis in Auktionswährung 48000 GBP
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHeritage
Datum10. September 2014
ErhaltungDETAILS NCS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte