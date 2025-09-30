flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

Sovereign Ohne jahr (1559-1578). Gitter ohne Ketten (Großbritannien, Elisabeth I)

Vielfalt: Gitter ohne Ketten

Avers Sovereign Ohne jahr (1559-1578) Gitter ohne Ketten - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth IRevers Sovereign Ohne jahr (1559-1578) Gitter ohne Ketten - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • MetallGold (0,995)
  • Gewicht15,55 g
  • Reines Gold (0,4974 oz) 15,4723 g
  • Durchmesser43 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumElisabeth I
  • WertangabeSovereign
  • JahrOhne jahr (1559-1578)
  • Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:86000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign Ohne jahr (1559-1578) Gitter ohne Ketten - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I
Auktionspreise (7)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Sovereign Ohne jahr (1559-1578) . Gitter ohne Ketten. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1, welches bei Dix Noonan Webb für 140.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. November 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
64494 $
Preis in Auktionswährung 48000 GBP
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion DNW - 17. November 2021
VerkäuferDNW
Datum17. November 2021
ErhaltungAU
Preis
187954 $
Preis in Auktionswährung 140000 GBP
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 15. Oktober 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Heritage - 10. September 2014
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Heritage - 10. September 2014
VerkäuferHeritage
Datum10. September 2014
ErhaltungDETAILS NCS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion CNG - 9. Oktober 2013
VerkäuferCNG
Datum9. Oktober 2013
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 22. Juni 2011
VerkäuferSpink
Datum22. Juni 2011
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 15. April 2004
VerkäuferSpink
Datum15. April 2004
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog Elisabeth IMünzen aus von Großbritannien 1559Alle Britische MünzenBritische Gold MünzenBritische Münzen SovereignNumismatische Auktionen