GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578). Linienrand (Großbritannien, Elisabeth I)

Vielfalt: Linienrand

Avers 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) Linienrand - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth IRevers 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) Linienrand - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I

Foto von: Baldwin's of St. James's

Spezifikation

  • MetallGold (0,994)
  • Gewicht5,55 g
  • Reines Gold (0,1774 oz) 5,5167 g
  • Durchmesser30 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumElisabeth I
  • Wertangabe1/2 Pfund
  • JahrOhne jahr (1559-1578)
  • Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:30000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) Linienrand - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I
Auktionspreise (3)Variante (4)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) . Linienrand. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 7, welches bei Spink für 30.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Dezember 2022.

Erhaltung
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 8. Dezember 2022
VerkäuferSpink
Datum8. Dezember 2022
ErhaltungF
Preis
36635 $
Preis in Auktionswährung 30000 GBP
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 23. September 2021
VerkäuferSt James’s
Datum23. September 2021
ErhaltungVF
Preis
25875 $
Preis in Auktionswährung 19000 GBP
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 15. Oktober 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungVF
Preis
