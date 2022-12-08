GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578). Linienrand (Großbritannien, Elisabeth I)
Vielfalt: Linienrand
Foto von: Baldwin's of St. James's
Spezifikation
- MetallGold (0,994)
- Gewicht5,55 g
- Reines Gold (0,1774 oz) 5,5167 g
- Durchmesser30 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumElisabeth I
- Wertangabe1/2 Pfund
- JahrOhne jahr (1559-1578)
- Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:30000 USD
Auktionspreise (3)Variante (4)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) . Linienrand. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 7, welches bei Spink für 30.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Dezember 2022.
Erhaltung
VerkäuferSt James’s
Datum23. September 2021
ErhaltungVF
Preis
25875 $
Preis in Auktionswährung 19000 GBP
Beliebte Abschnitte