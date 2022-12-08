1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578). Linienrand (Großbritannien, Elisabeth I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) . Linienrand. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 7, welches bei Spink für 30.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Dezember 2022.

Erhaltung VF (2) F (1)