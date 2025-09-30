flag
1 Krone Ohne jahr (1561-1570) (Großbritannien, Elisabeth I)

Avers 1 Krone Ohne jahr (1561-1570) - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth IRevers 1 Krone Ohne jahr (1561-1570) - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I

Foto von: Baldwin's of St. James's

Spezifikation

  • MetallGold
  • Gewicht2,83 g
  • Durchmesser24 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumElisabeth I
  • Wertangabe1 Krone
  • JahrOhne jahr (1561-1570)
  • Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:15000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone Ohne jahr (1561-1570) - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I
Auktionspreise (14)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1561-1570) . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 47, welches bei Baldwin's of St. James's für 25.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Oktober 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion GINZA - 15. November 2025
VerkäuferGINZA
Datum15. November 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
6794 $
Preis in Auktionswährung 1050000 JPY
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
7390 $
Preis in Auktionswährung 5500 GBP
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion NOONANS - 7. Februar 2024
VerkäuferNOONANS
Datum7. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion NOONANS - 19. Juli 2023
VerkäuferNOONANS
Datum19. Juli 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 15. Oktober 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 15. Oktober 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion Morton & Eden - 28. Juni 2019
VerkäuferMorton & Eden
Datum28. Juni 2019
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion DNW - 20. September 2018
VerkäuferDNW
Datum20. September 2018
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion Spink - 24. Juni 2016
VerkäuferSpink
Datum24. Juni 2016
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 5. März 2014
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum5. März 2014
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion Spink - 2. Dezember 2013
VerkäuferSpink
Datum2. Dezember 2013
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion Stack's - 16. August 2013
VerkäuferStack's
Datum16. August 2013
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1561-1570) auf der Auktion Spink - 15. Mai 2003
VerkäuferSpink
Datum15. Mai 2003
ErhaltungXF
Preis
