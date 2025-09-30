GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1 Krone Ohne jahr (1561-1570) (Großbritannien, Elisabeth I)
Foto von: Baldwin's of St. James's
Spezifikation
- MetallGold
- Gewicht2,83 g
- Durchmesser24 mm
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumElisabeth I
- Wertangabe1 Krone
- JahrOhne jahr (1561-1570)
- Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:15000 USD
Auktionspreise (14)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1561-1570) . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 47, welches bei Baldwin's of St. James's für 25.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Oktober 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferGINZA
Datum15. November 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
6794 $
Preis in Auktionswährung 1050000 JPY
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
7390 $
Preis in Auktionswährung 5500 GBP
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum5. März 2014
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte