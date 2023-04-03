GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578). Breite Büste (Großbritannien, Elisabeth I)
Vielfalt: Breite Büste
Foto von: Spink
Spezifikation
- MetallGold (0,994)
- Gewicht1,4 g
- Reines Gold (0,0447 oz) 1,3916 g
- Durchmesser17 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumElisabeth I
- Wertangabe1/2 Krone
- JahrOhne jahr (1559-1578)
- Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3100 USD
Auktionspreise (11)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) . Breite Büste. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 112, welches bei St James’s Auctions für 5.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. September 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungDETAILS NGC
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum19. April 2012
ErhaltungVF
