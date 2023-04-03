1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578). Breite Büste (Großbritannien, Elisabeth I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) . Breite Büste. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 112, welches bei St James’s Auctions für 5.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. September 2021.

Erhaltung AU (1) VF (6) F (4) Erhaltung (slab) DETAILS (1) Service NGC (1)