GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578). Breite Büste (Großbritannien, Elisabeth I)

Vielfalt: Breite Büste

Avers 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) Breite Büste - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth IRevers 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) Breite Büste - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I

Foto von: Spink

Spezifikation

  • MetallGold (0,994)
  • Gewicht1,4 g
  • Reines Gold (0,0447 oz) 1,3916 g
  • Durchmesser17 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumElisabeth I
  • Wertangabe1/2 Krone
  • JahrOhne jahr (1559-1578)
  • Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3100 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) Breite Büste - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I
Auktionspreise (11)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) . Breite Büste. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 112, welches bei St James’s Auctions für 5.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. September 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 3. April 2023
VerkäuferSpink
Datum3. April 2023
ErhaltungVF
Preis
2704 $
Preis in Auktionswährung 2200 GBP
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 14. Juni 2022
VerkäuferSt James’s
Datum14. Juni 2022
ErhaltungF
Preis
2796 $
Preis in Auktionswährung 2300 GBP
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 14. Juni 2022
VerkäuferSt James’s
Datum14. Juni 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion SINCONA - 21. November 2021
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 23. September 2021
VerkäuferSt James’s
Datum23. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Morton & Eden - 28. November 2019
VerkäuferMorton & Eden
Datum28. November 2019
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Morton & Eden - 8. Dezember 2017
VerkäuferMorton & Eden
Datum8. Dezember 2017
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 26. September 2016
VerkäuferSpink
Datum26. September 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 19. April 2012
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum19. April 2012
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 22. Juni 2011
VerkäuferSpink
Datum22. Juni 2011
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 1. Dezember 2005
VerkäuferSpink
Datum1. Dezember 2005
ErhaltungF
Preis
******
