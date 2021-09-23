GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578). Kleines Porträt (Großbritannien, Elisabeth I)
Vielfalt: Kleines Porträt
Foto von: St James’s Auctions
Spezifikation
- MetallGold (0,994)
- Gewicht5,55 g
- Reines Gold (0,1774 oz) 5,5167 g
- Durchmesser30 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumElisabeth I
- Wertangabe1/2 Pfund
- JahrOhne jahr (1559-1578)
- Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:7600 USD
Auktionspreise (2)Variante (4)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) . Kleines Porträt. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 108, welches bei St James’s Auctions für 7.600 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. September 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Beliebte Abschnitte