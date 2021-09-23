flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578). Kleines Porträt (Großbritannien, Elisabeth I)

Vielfalt: Kleines Porträt

Avers 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) Kleines Porträt - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth IRevers 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) Kleines Porträt - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I

Foto von: St James’s Auctions

Spezifikation

  • MetallGold (0,994)
  • Gewicht5,55 g
  • Reines Gold (0,1774 oz) 5,5167 g
  • Durchmesser30 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumElisabeth I
  • Wertangabe1/2 Pfund
  • JahrOhne jahr (1559-1578)
  • Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:7600 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) Kleines Porträt - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I
Auktionspreise (2)Variante (4)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) . Kleines Porträt. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 108, welches bei St James’s Auctions für 7.600 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. September 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 23. September 2021
VerkäuferSt James’s
Datum23. September 2021
ErhaltungVF
Preis
10350 $
Preis in Auktionswährung 7600 GBP
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Heritage - 9. September 2019
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Heritage - 9. September 2019
VerkäuferHeritage
Datum9. September 2019
ErhaltungXF40 NGC
Preis
