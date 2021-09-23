1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578). Kleines Porträt (Großbritannien, Elisabeth I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) . Kleines Porträt. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 108, welches bei St James’s Auctions für 7.600 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. September 2021.

