GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578). Punktumrandung (Großbritannien, Elisabeth I)
Vielfalt: Punktumrandung
Foto von: H.D. Rauch
Spezifikation
- MetallGold (0,994)
- Gewicht5,55 g
- Reines Gold (0,1774 oz) 5,5167 g
- Durchmesser30 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumElisabeth I
- Wertangabe1/2 Pfund
- JahrOhne jahr (1559-1578)
- Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:7300 USD
Auktionspreise (147)Variante (4)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) . Punktumrandung. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 381, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 48.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. September 2023.
