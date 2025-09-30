flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578). Punktumrandung (Großbritannien, Elisabeth I)

Vielfalt: Punktumrandung

Avers 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) Punktumrandung - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth IRevers 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) Punktumrandung - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I

Foto von: H.D. Rauch

Spezifikation

  • MetallGold (0,994)
  • Gewicht5,55 g
  • Reines Gold (0,1774 oz) 5,5167 g
  • Durchmesser30 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumElisabeth I
  • Wertangabe1/2 Pfund
  • JahrOhne jahr (1559-1578)
  • Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:7300 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) Punktumrandung - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I
Auktionspreise (147)Variante (4)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) . Punktumrandung. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 381, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 48.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. September 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Andere Filter
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 14. Januar 2026
VerkäuferSt James’s
Datum14. Januar 2026
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
22000 $
Preis in Auktionswährung 22000 USD
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungVF
Preis
4703 $
Preis in Auktionswährung 3500 GBP
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 24. September 2025
VerkäuferSt James’s
Datum24. September 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16. September 2025
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum16. September 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 3. April 2025
VerkäuferSpink
Datum3. April 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 9. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum9. Januar 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Rauch - 13. Dezember 2024
VerkäuferRauch
Datum13. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 10. Juli 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Heritage - 9. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum9. Juni 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Heritage - 10. Mai 2024
VerkäuferHeritage
Datum10. Mai 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 27. März 2024
VerkäuferSt James’s
Datum27. März 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Künker - 22. März 2024
VerkäuferKünker
Datum22. März 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Spink - 27. Januar 2024
VerkäuferSpink
Datum27. Januar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Hess Divo - 13. Dezember 2023
VerkäuferHess Divo
Datum13. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Teutoburger - 4. Dezember 2023
VerkäuferTeutoburger
Datum4. Dezember 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion St James’s - 8. November 2023
VerkäuferSt James’s
Datum8. November 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion Auction World - 15. Oktober 2023
VerkäuferAuction World
Datum15. Oktober 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578) auf der Auktion CNG - 20. September 2023
VerkäuferCNG
Datum20. September 2023
ErhaltungF
Preis
******
Beliebte Abschnitte
