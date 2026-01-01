flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

Münzen von Großbritannien 1595

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign Ohne jahr (1559-1600)Ketten am Rost
Durchschnittlicher Preis27000 $
Verkauf
0261
Vorderseite
Rückseite
Rial Ohne jahr (1583-1600)
Durchschnittlicher Preis83000 $
Verkauf
024
Vorderseite
Rückseite
Engel Ohne jahr (1559-1603)Punktumrandung
Durchschnittlicher Preis6300 $
Verkauf
0215
Vorderseite
Rückseite
1 Pfund Ohne jahr (1583-1603)
Durchschnittlicher Preis32000 $
Verkauf
0240
Vorderseite
Rückseite
1/2 Pfund Ohne jahr (1583-1603)
Durchschnittlicher Preis27000 $
Verkauf
075
Vorderseite
Rückseite
1 Krone Ohne jahr (1583-1603)
Durchschnittlicher Preis6200 $
Verkauf
039
Vorderseite
Rückseite
1/2 Krone Ohne jahr (1583-1603)
Durchschnittlicher Preis7000 $
Verkauf
035
