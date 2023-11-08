1/2 Krone Ohne jahr (1583-1603) (Großbritannien, Elisabeth I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1583-1603) . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 12, welches bei Spink für 32.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. September 2021.

