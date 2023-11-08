flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

1/2 Krone Ohne jahr (1583-1603) (Großbritannien, Elisabeth I)

Avers 1/2 Krone Ohne jahr (1583-1603) - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth IRevers 1/2 Krone Ohne jahr (1583-1603) - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,916)
  • Gewicht1,4 g
  • Reines Gold (0,0412 oz) 1,2824 g
  • Durchmesser17 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumElisabeth I
  • Wertangabe1/2 Krone
  • JahrOhne jahr (1583-1603)
  • Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:7000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Krone Ohne jahr (1583-1603) - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I
Auktionspreise (35)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1583-1603) . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 12, welches bei Spink für 32.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. September 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
11421 $
Preis in Auktionswährung 8500 GBP
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungAU53 NGC
Preis
5106 $
Preis in Auktionswährung 3800 GBP
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion St James’s - 8. November 2023
VerkäuferSt James’s
Datum8. November 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion St James’s - 17. November 2022
VerkäuferSt James’s
Datum17. November 2022
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion St James’s - 14. Juni 2022
VerkäuferSt James’s
Datum14. Juni 2022
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion St James’s - 14. Juni 2022
VerkäuferSt James’s
Datum14. Juni 2022
ErhaltungF
Preis
******
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion St James’s - 14. Juni 2022
VerkäuferSt James’s
Datum14. Juni 2022
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion St James’s - 14. Juni 2022
VerkäuferSt James’s
Datum14. Juni 2022
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion SINCONA - 21. November 2021
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Spink - 28. September 2021
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Spink - 28. September 2021
VerkäuferSpink
Datum28. September 2021
ErhaltungMS60 NGC
Preis
******
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Spink - 28. September 2021
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Spink - 28. September 2021
VerkäuferSpink
Datum28. September 2021
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion St James’s - 23. September 2021
VerkäuferSt James’s
Datum23. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion St James’s - 23. September 2021
VerkäuferSt James’s
Datum23. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion St James’s - 23. September 2021
VerkäuferSt James’s
Datum23. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 15. Oktober 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungXF
Preis
******
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 25. März 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. März 2020
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion DNW - 19. September 2019
VerkäuferDNW
Datum19. September 2019
ErhaltungF
Preis
******
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 13. Januar 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum13. Januar 2019
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Heritage - 10. April 2017
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Heritage - 10. April 2017
VerkäuferHeritage
Datum10. April 2017
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Heritage - 9. Januar 2017
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Heritage - 9. Januar 2017
VerkäuferHeritage
Datum9. Januar 2017
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Beliebte Abschnitte
