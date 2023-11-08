GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1/2 Krone Ohne jahr (1583-1603) (Großbritannien, Elisabeth I)
Foto von: SINCONA AG
Spezifikation
- MetallGold (0,916)
- Gewicht1,4 g
- Reines Gold (0,0412 oz) 1,2824 g
- Durchmesser17 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumElisabeth I
- Wertangabe1/2 Krone
- JahrOhne jahr (1583-1603)
- Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:7000 USD
Auktionspreise (35)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1583-1603) . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 12, welches bei Spink für 32.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. September 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
11421 $
Preis in Auktionswährung 8500 GBP
VerkäuferSt James’s
Datum8. November 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungXF
Preis
******
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. März 2020
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum13. Januar 2019
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
12
