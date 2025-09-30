flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

1 Krone Ohne jahr (1583-1603) (Großbritannien, Elisabeth I)

Avers 1 Krone Ohne jahr (1583-1603) - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth IRevers 1 Krone Ohne jahr (1583-1603) - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I

Foto von: Baldwin's of St. James's

Spezifikation

  • MetallGold (0,916)
  • Gewicht2,83 g
  • Reines Gold (0,0833 oz) 2,5923 g
  • Durchmesser23,5 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumElisabeth I
  • Wertangabe1 Krone
  • JahrOhne jahr (1583-1603)
  • Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone Ohne jahr (1583-1603) - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I
Auktionspreise (37)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1583-1603) . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 39, welches bei Baldwin's of St. James's für 28.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Oktober 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
2015 $
Preis in Auktionswährung 1500 GBP
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
10749 $
Preis in Auktionswährung 8000 GBP
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Spink - 26. September 2024
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Spink - 26. September 2024
VerkäuferSpink
Datum26. September 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Spink - 10. September 2024
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Spink - 10. September 2024
VerkäuferSpink
Datum10. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion MDC Monaco - 4. Mai 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. Mai 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion MDC Monaco - 4. Mai 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. Mai 2024
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Spink - 4. April 2024
VerkäuferSpink
Datum4. April 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion CNG - 20. September 2023
VerkäuferCNG
Datum20. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion St James’s - 17. November 2022
VerkäuferSt James’s
Datum17. November 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion NOONANS - 16. November 2022
VerkäuferNOONANS
Datum16. November 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Heritage - 28. August 2022
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Heritage - 28. August 2022
VerkäuferHeritage
Datum28. August 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion St James’s - 14. Juni 2022
VerkäuferSt James’s
Datum14. Juni 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Spink - 29. März 2022
VerkäuferSpink
Datum29. März 2022
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Spink - 23. Januar 2022
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Spink - 23. Januar 2022
VerkäuferSpink
Datum23. Januar 2022
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion St James’s - 23. September 2021
VerkäuferSt James’s
Datum23. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion St James’s - 23. September 2021
VerkäuferSt James’s
Datum23. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion St James’s - 23. September 2021
VerkäuferSt James’s
Datum23. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 15. Oktober 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog Elisabeth IMünzen aus von Großbritannien 1583Alle Britische MünzenBritische Gold MünzenBritische Münzen 1 KroneNumismatische Auktionen