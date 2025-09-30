GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1 Krone Ohne jahr (1583-1603) (Großbritannien, Elisabeth I)
Foto von: Baldwin's of St. James's
Spezifikation
- MetallGold (0,916)
- Gewicht2,83 g
- Reines Gold (0,0833 oz) 2,5923 g
- Durchmesser23,5 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumElisabeth I
- Wertangabe1 Krone
- JahrOhne jahr (1583-1603)
- Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6200 USD
Auktionspreise (37)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1583-1603) . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 39, welches bei Baldwin's of St. James's für 28.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Oktober 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
2015 $
Preis in Auktionswährung 1500 GBP
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
10749 $
Preis in Auktionswährung 8000 GBP
