Rial Ohne jahr (1583-1600) (Großbritannien, Elisabeth I)

Avers Rial Ohne jahr (1583-1600) - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth IRevers Rial Ohne jahr (1583-1600) - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I

Spezifikation

  • MetallGold (0,995)
  • Gewicht7,55 g
  • Reines Gold (0,2415 oz) 7,5122 g
  • Durchmesser34 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumElisabeth I
  • WertangabeRial
  • JahrOhne jahr (1583-1600)
  • Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:83000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rial Ohne jahr (1583-1600) - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I
Auktionspreise (24)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Rial Ohne jahr (1583-1600) . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31074, welches bei Heritage Auctions für 372.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. November 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Rial Ohne jahr (1583-1600) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
80618 $
Preis in Auktionswährung 60000 GBP
Großbritannien Rial Ohne jahr (1583-1600) auf der Auktion CNG - 11. Januar 2023
VerkäuferCNG
Datum11. Januar 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
110000 $
Preis in Auktionswährung 110000 USD
Großbritannien Rial Ohne jahr (1583-1600) auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2022
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Großbritannien Rial Ohne jahr (1583-1600) auf der Auktion Künker - 26. Januar 2022
VerkäuferKünker
Datum26. Januar 2022
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Großbritannien Rial Ohne jahr (1583-1600) auf der Auktion Spink - 28. September 2021
VerkäuferSpink
Datum28. September 2021
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Großbritannien Rial Ohne jahr (1583-1600) auf der Auktion St James’s - 23. September 2021
VerkäuferSt James’s
Datum23. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Rial Ohne jahr (1583-1600) auf der Auktion Sovereign Rarities - 27. April 2021
VerkäuferSovereign Rarities
Datum27. April 2021
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Großbritannien Rial Ohne jahr (1583-1600) auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 15. Oktober 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Rial Ohne jahr (1583-1600) auf der Auktion Heritage - 27. April 2020
VerkäuferHeritage
Datum27. April 2020
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Großbritannien Rial Ohne jahr (1583-1600) auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2020
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2020
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Großbritannien Rial Ohne jahr (1583-1600) auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2019
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Rial Ohne jahr (1583-1600) auf der Auktion DNW - 19. September 2019
VerkäuferDNW
Datum19. September 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien Rial Ohne jahr (1583-1600) auf der Auktion Schulman - 24. Mai 2019
VerkäuferSchulman
Datum24. Mai 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Rial Ohne jahr (1583-1600) auf der Auktion Sovereign Rarities - 25. September 2018
VerkäuferSovereign Rarities
Datum25. September 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Rial Ohne jahr (1583-1600) auf der Auktion Schulman - 1. März 2018
VerkäuferSchulman
Datum1. März 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Rial Ohne jahr (1583-1600) auf der Auktion Morton & Eden - 8. Dezember 2017
VerkäuferMorton & Eden
Datum8. Dezember 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Rial Ohne jahr (1583-1600) auf der Auktion Goldberg - 15. Februar 2017
VerkäuferGoldberg
Datum15. Februar 2017
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Großbritannien Rial Ohne jahr (1583-1600) auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 30. November 2016
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum30. November 2016
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Rial Ohne jahr (1583-1600) auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 5. Mai 2015
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum5. Mai 2015
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Großbritannien Rial Ohne jahr (1583-1600) auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 5. März 2014
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum5. März 2014
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Rial Ohne jahr (1583-1600) auf der Auktion Stack's - 16. August 2013
VerkäuferStack's
Datum16. August 2013
ErhaltungXF
Preis
******
