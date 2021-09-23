Rial Ohne jahr (1583-1600) (Großbritannien, Elisabeth I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Rial Ohne jahr (1583-1600) . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31074, welches bei Heritage Auctions für 372.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. November 2025.

