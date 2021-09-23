GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
Rial Ohne jahr (1583-1600) (Großbritannien, Elisabeth I)
Spezifikation
- MetallGold (0,995)
- Gewicht7,55 g
- Reines Gold (0,2415 oz) 7,5122 g
- Durchmesser34 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumElisabeth I
- WertangabeRial
- JahrOhne jahr (1583-1600)
- Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:83000 USD
Auktionspreise (24)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Rial Ohne jahr (1583-1600) . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31074, welches bei Heritage Auctions für 372.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. November 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
80618 $
Preis in Auktionswährung 60000 GBP
VerkäuferCNG
Datum11. Januar 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
110000 $
Preis in Auktionswährung 110000 USD
VerkäuferSovereign Rarities
Datum27. April 2021
ErhaltungMS61 NGC
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2019
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferSovereign Rarities
Datum25. September 2018
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum5. Mai 2015
ErhaltungKeine Note
Preis
