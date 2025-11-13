flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

1/2 Pfund Ohne jahr (1583-1603) (Großbritannien, Elisabeth I)

Avers 1/2 Pfund Ohne jahr (1583-1603) - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth IRevers 1/2 Pfund Ohne jahr (1583-1603) - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I

Spezifikation

  • MetallGold (0,995)
  • Gewicht5,51 g
  • Reines Gold (0,1763 oz) 5,4825 g
  • Durchmesser32 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumElisabeth I
  • Wertangabe1/2 Pfund
  • JahrOhne jahr (1583-1603)
  • Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:27000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Pfund Ohne jahr (1583-1603) - Goldmünze Wert - Großbritannien, Elisabeth I
Auktionspreise (72)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Pfund Ohne jahr (1583-1603) . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 33188, welches bei Heritage Auctions für 66.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Cambi Aste - 13. November 2025
VerkäuferCambi Aste
Datum13. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
13910 $
Preis in Auktionswährung 12000 EUR
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Künker - 7. Oktober 2025
VerkäuferKünker
Datum7. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
25762 $
Preis in Auktionswährung 22000 EUR
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Spink - 26. September 2024
VerkäuferSpink
Datum26. September 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Auction World - 14. Juli 2024
VerkäuferAuction World
Datum14. Juli 2024
ErhaltungAU53 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion MDC Monaco - 4. Mai 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. Mai 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion MDC Monaco - 4. Mai 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. Mai 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion MDC Monaco - 4. Mai 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. Mai 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion MDC Monaco - 4. Mai 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. Mai 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Bruun Rasmussen - 30. April 2024
VerkäuferBruun Rasmussen
Datum30. April 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 7. März 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. März 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Spink - 28. September 2023
VerkäuferSpink
Datum28. September 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungAU53 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion New York Sale - 11. Januar 2023
VerkäuferNew York Sale
Datum11. Januar 2023
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion Heritage - 28. August 2022
VerkäuferHeritage
Datum28. August 2022
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion St James’s - 14. Juni 2022
VerkäuferSt James’s
Datum14. Juni 2022
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion St James’s - 14. Juni 2022
VerkäuferSt James’s
Datum14. Juni 2022
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Pfund Ohne jahr (1583-1603) auf der Auktion NOONANS - 24. Mai 2022
VerkäuferNOONANS
Datum24. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
