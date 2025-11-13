GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1/2 Pfund Ohne jahr (1583-1603) (Großbritannien, Elisabeth I)
Spezifikation
- MetallGold (0,995)
- Gewicht5,51 g
- Reines Gold (0,1763 oz) 5,4825 g
- Durchmesser32 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumElisabeth I
- Wertangabe1/2 Pfund
- JahrOhne jahr (1583-1603)
- Name & RolleElizabeth (Königin von Großbritannien)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:27000 USD
Auktionspreise (72)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Pfund Ohne jahr (1583-1603) . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 33188, welches bei Heritage Auctions für 66.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCambi Aste
Datum13. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
13910 $
Preis in Auktionswährung 12000 EUR
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. März 2024
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferNew York Sale
Datum11. Januar 2023
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
