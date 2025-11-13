1/2 Pfund Ohne jahr (1583-1603) (Großbritannien, Elisabeth I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Pfund Ohne jahr (1583-1603) . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Elisabeth I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 33188, welches bei Heritage Auctions für 66.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2025.

