Münzen von Großbritannien 1563

Großbritannien
Zeitraum:
1559-1952
1559-1952
Elisabeth I
1559-1602
Jakob I
1603-1625
Karl I
1625-1649
Gemeinschaft
1649-1660
Oliver Cromwell
1656-1658
Karl II
1660-1685
Jakob II
1685-1688
Wilhelm III und Maria II
1689-1694
Wilhelm III
1694-1702
Anne
1702-1714
Georg I
1714-1727
Georg II
1727-1760
Georg III
1760-1820
Georg IV
1820-1830
Wilhelm IV
1830-1837
Victoria
1837-1901
Eduard VII
1901-1910
Georg V
1910-1936
Eduard VIII
1936-1936
Georg VI
1936-1952
Alle
Alle
Goldmünzen
Goldmünzen
Sovereign Ohne jahr (1559-1578)
Gitter ohne Ketten
Durchschnittlicher Preis
86000 $
Verkauf
0
7
Sovereign Ohne jahr (1559-1600)
Ketten am Rost
Durchschnittlicher Preis
27000 $
Verkauf
0
261
Engel Ohne jahr (1559-1578)
Linienrand
Durchschnittlicher Preis
7800 $
Verkauf
0
18
Engel Ohne jahr (1559-1578)
Rand mit Punkten auf einer Seite
Durchschnittlicher Preis
8700 $
Verkauf
0
7
Engel Ohne jahr (1559-1603)
Punktumrandung
Durchschnittlicher Preis
6300 $
Verkauf
0
215
Engel Ohne jahr (1559-1578)
Schiff nach links
Durchschnittlicher Preis
6000 $
Verkauf
0
20
Halber Engel Ohne jahr (1559-1578)
Linienrand
Durchschnittlicher Preis
—
Verkauf
0
0
Halber Engel Ohne jahr (1559-1578)
Z.HIB
Durchschnittlicher Preis
8200 $
Verkauf
0
2
Halber Engel Ohne jahr (1559-1578)
Punktumrandung
Durchschnittlicher Preis
6300 $
Verkauf
0
68
Halber Engel Ohne jahr (1559-1578)
Punktumrandung. Ohne "E"
Durchschnittlicher Preis
—
Verkauf
0
0
1/4 Engel Ohne jahr (1559-1578)
Durchschnittlicher Preis
3700 $
Verkauf
0
73
1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578)
Linienrand
Durchschnittlicher Preis
30000 $
Verkauf
0
3
1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578)
Punktumrandung
Durchschnittlicher Preis
7300 $
Verkauf
0
154
1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578)
Kleines Porträt
Durchschnittlicher Preis
7600 $
Verkauf
0
2
1/2 Pfund Ohne jahr (1559-1578)
Breite Büste
Durchschnittlicher Preis
7200 $
Verkauf
0
32
1/2 Pfund Ohne jahr (1561-1570)
Durchschnittlicher Preis
20000 $
Verkauf
0
57
1 Krone Ohne jahr (1559-1578)
Linienrand
Durchschnittlicher Preis
23000 $
Verkauf
0
1
1 Krone Ohne jahr (1559-1578)
Punktumrandung
Durchschnittlicher Preis
4400 $
Verkauf
0
31
1 Krone Ohne jahr (1559-1578)
Breite Büste
Durchschnittlicher Preis
4900 $
Verkauf
0
9
1 Krone Ohne jahr (1561-1570)
Durchschnittlicher Preis
15000 $
Verkauf
0
14
1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578)
Linienrand
Durchschnittlicher Preis
30000 $
Verkauf
0
1
1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578)
Punktumrandung
Durchschnittlicher Preis
5200 $
Verkauf
0
31
1/2 Krone Ohne jahr (1559-1578)
Breite Büste
Durchschnittlicher Preis
3100 $
Verkauf
0
11
1/2 Krone Ohne jahr (1561-1570)
Durchschnittlicher Preis
22000 $
Verkauf
0
7
