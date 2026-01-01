Katalog
Großbritannien
1600
Münzen von Großbritannien 1600
Goldmünzen
Goldmünzen
Sovereign Ohne jahr (1559-1600)
Ketten am Rost
Durchschnittlicher Preis
27000 $
Verkauf
0
261
Rial Ohne jahr (1583-1600)
Durchschnittlicher Preis
83000 $
Verkauf
0
24
Engel Ohne jahr (1559-1603)
Punktumrandung
Durchschnittlicher Preis
6300 $
Verkauf
0
215
1 Pfund Ohne jahr (1583-1603)
Durchschnittlicher Preis
32000 $
Verkauf
0
240
1/2 Pfund Ohne jahr (1583-1603)
Durchschnittlicher Preis
27000 $
Verkauf
0
75
1 Krone Ohne jahr (1583-1603)
Durchschnittlicher Preis
6200 $
Verkauf
0
39
1/2 Krone Ohne jahr (1583-1603)
Durchschnittlicher Preis
7000 $
Verkauf
0
35
