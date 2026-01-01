flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

Münzen von Großbritannien 1580

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign Ohne jahr (1559-1600)Ketten am Rost
Durchschnittlicher Preis27000 $
Verkauf
0261
Vorderseite
Rückseite
Engel Ohne jahr (1559-1603)Punktumrandung
Durchschnittlicher Preis6300 $
Verkauf
0215
