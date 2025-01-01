SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
Goldmünzen 20 Franken der Konföderation - Schweiz
20 Franken 1883-1896
20 Franken 1897-1935Vreneli
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf1897B400,0000911897BKleines Kreuz eingepunzt29051898B400,0000911899B300,0000491900B400,0000541901B500,0000421902B600,0000711903B200,0000351904B100,0000551905B100,0000451906B100,0000471907B150,0001441908B355,0001501909B400,0000611910B375,0000611911B350,0000541912B450,0000671913B700,0001811914B700,0001871915B750,00011431916B300,0000891922B2,783,67801981925B400,0001691926B50,00012391927B5,015,00013691930B3,371,76422911935B175,0000141935LBNeuprägung (1945-1947)20,008,8135891
20 Franken 1947-1949Vreneli
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf1947B9,200,00034751949B10,000,0001307
